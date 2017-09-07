Роджер Федерер: «Я не заслужил место в полуфинале, и у дель Потро будет больше шансов против Рафы»

Швейцарец Роджер Федерер, в четвертьфинале US Open уступивший аргентинцу Хуану Мартину дель Потро со счетом 5:7, 6:3, 6:7, 4:6, прокомментировал поражение. В третьем сете Федерер упустил четыре сет-пойнта.

– Так бывает. Не знаю. Трудно объяснить. Иногда ты все делаешь правильно, но он тоже. И тогда ситуация складывает не в твою пользу.

По-моему, я сыграл неплохо. Ближе к концу тай-брейка я мог сыграть лучше, но мне кажется, что принятые нами решения – моя подача, его прием и так далее – привели к тому, что ситуация сложилась не в мою пользу.

Но я не думаю, что те четыре розыгрыша сыграли ключевую роль. Множество других вещей привели к тому, что я проигрывал 1:2 по сетам и в четвертом уступал с брейком. Я слишком много ошибался, были ситуации, в которых мне нужна была удача, были ситуации, в которых мне было нужно, чтобы он принял неправильное решение.

В нужные моменты он очень хорошо играл, и иногда я ему тоже немного помогал. Но он сегодня был лучше, особенно в важные моменты.

- Поражение делает более обидным то, что вы, может быть, думали о полуфинале...

– Я не думал. Вы думали.

Нет, поражение не стало обиднее. Турнир в целом получился сложным. Я думал только о сегодняшнем матче. По ходу игры я ни на секунду не заглядывал вперед. Я знал, что мне будет сложно. По ходу турнира у меня было слишком много проблем, чтобы заглядывать вперед.

Я рад, что вышел в четвертьфинал, так что я не расстроен, потому что хорошо выступил. Но, к сожалению, встретился с человеком, который был лучше.

- Болельщики уже думали о том, что вы можете сыграть с Рафой. Вы теперь не думаете, что ему было не суждено состояться, или что вам не повезло?

– Я вообще об этом не думал, потому что я проиграл, и матча с Рафой не будет. Сейчас я просто пытаюсь понять, что произошло, и исправить это в ближайшие часы, дни, недели. Я буду в порядке.

Конечно, мне жаль, но Хуан Мартин больше заслужил победу. Мне кажется, что я не заслужил место в полуфинале, и, если честно, у него будет больше шансов против Рафы. Я считаю, что играл недостаточно хорошо, чтобы выиграть турнир. Поэтому хорошо, что я вылетел, и теперь у кого-то другого есть шанс выступить лучше меня.

- Проблемы до начала турнира и в первых кругах привели к тому, что вам сегодня не хватало сил? Они объясняют некоторые ваши ошибки?

– Мне кажется, что во время подготовки и по ходу турнира были вещи, которые привели к моему сегодняшнему выступлению. Я могу играть намного лучше, но я могу играть и хуже.

Это был один из тех матчей, в котором я чувствовал, что точно проиграю хорошему сопернику. Не хочу говорить, что у меня был плохой настрой, но я знал, что я не в безопасности. Многое зависело от соперника, и мне не нравится это ощущение. А оно было у меня в каждом матче на этом турнире.

На «Уимблдоне» и Australian Open такого ощущения не было. Поэтому я по праву проиграл – в психологическом, физическом и игровом плане я был недостаточно хорош и не смог преодолеть препятствия. Если у тебя есть слабости в каждом из этих трех аспектов, то будет тяжело, но я боролся до конца. Сегодня я забивал в сетку некоторые мячи, которые обычно забил бы в корт, с форхенда слета лупил в ограду – и это паршиво. Это было ужасно.

Хуан Мартин хорошо сыграл. Хорошо подавал, в нужные моменты мощно пробивал. В этом плане он был намного сильнее и заслужил победу.