Рафаэль Надаль: «Что меня восхищает в Федерере? Я не хочу, чтобы казалось, будто я хочу стать его парнем»

Испанец Рафаэль Надаль, в четвертьфинале US Open обыгравший 19-летнего россиянина Андрея Рублева со счетом 6:1, 6:2, 6:2, прокомментировал победу и игру россиянина.

«Стратегия у меня всегда одинаковая – играть хорошо (улыбается). Если ты хорошо играешь, хорошо себя чувствуешь, то тогда уже можно думать о стратегиях, менять разные мелочи, которые зависят от соперника.

Конечно, сегодня я старался немного менять ритм розыгрыша. Я знаю, что он любит сильно пробивать с хорошим ритмом, так что я старался иногда добавлять мячи с более высоким отскоком, подрезку. И, конечно, нужно было не давать ему играть из легких позиций, менять направления.

По-моему, я хорошо справился. Я менял ритм, агрессивно принимал. Да, сегодня он не очень хорошо подавал, и мне это, конечно, помогло. У меня было много возможностей на приеме, и я их реализовал. В целом я доволен тем, как сегодня сыграл.

В 19 лет очень сложно сделать то, что сделал Рублев. Он обыграл отличных теннисистов, очень хорошо боролся. Мне кажется, в последние полгода он здорово прибавил, и это очень важно. Если он продолжит так же прогрессировать, то скоро будет бороться за самые важные вещи в нашем спорте. Мне кажется, его окружают правильные люди, он много работает. Относится к своему делу с любовью.

Он хороший, скромный парень, и это тоже важно. Ведь если ты думаешь, что и так все знаешь, то тебе будет трудно каждое утро вставать, идти на корт и искать вещи, в которых ты можешь прибавить. Я считаю, что Рублев – трудяга, и это самое важное.

Конечно, огромную роль играет и талант. Но даже если у тебя огромный талант, нужно каждый день работать над его развитием. Нельзя думать, что ты уже все умеешь, и успех – это только вопрос времени, потому что ты молодой. Нет. Даже если ты молодой и уже добиваешься каких-то успехов, нужно продолжать делать то, что делает тебя лучше.

Мне кажется, что он работает именно так, и это самое важное».

Также Надаль ответил на вопрос, чем он больше всего восхищается в Роджере Федерер, с которым мог сыграть в полуфинале.

«Я не хочу, чтобы казалось, будто я хочу стать его парнем. (Смех). Мы не любим обсуждать такие вещи перед важным матчем.

Мы с Роджером испытываем друг к другу огромное уважение. Мы очень много играли, сделали много важных вещей для тенниса. И мы это ценим. У нас всегда были хорошие отношения.

Я считаю, что он всегда был отличным лицом тенниса, у него хороший имидж, он воплощает хорошие ценности. Он подает хороший пример детям в том плане, что после долгих лет в туре, за которые он выиграл больше, чем кто-либо, он по-прежнему очень сильно любит свою работу. И показывает невероятные результаты, сохраняя правильный настрой, сохраняя любовь к спорту.

Для меня это очень важно, и этим я восхищаюсь. А на корте меня восхищает то же, что и всех остальных – все знают, насколько целостный он игрок. Он умеет все».