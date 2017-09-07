Дель Потро вышел в полуфинал «Большого шлема» впервые с 2013 года

Аргентинец Хуан Мартин дель Потро, на US Open обыгравший Роджера Федерера со счетом 7:5, 3:6, 7:6, 6:4, впервые с 2013 года вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Всего это четвертый полуфинал «Шлема» в карьере дель Потро. Дальше он проходил лишь однажды – на US Open-2009, который в итоге выиграл.

US Open стал всего вторым турниром в этом сезоне, на котором аргентинец дошел до полуфинала – первым был Делрей-Бич в феврале. Вообще аргентинец в этом году только на пяти турнирах выиграл больше двух матчей – Делрей-Бич, Рим, «Ролан Гаррос», Цинциннати и US Open.

На US Open чемпион-2009 впервые в этом сезоне обыграл теннисиста Топ-10: Доминика Тима (8) в четвертом круге, а теперь Федерера (3). Во встрече с Тимом дель Потро ушел с 0:2 по сетам и матч-пойнтов, а в третьем сете матча против Федерера аргентинец отыграл четыре сет-пойнта.

За выход в финал дель Потро сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.