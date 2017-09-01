Южный о проигрыше Федереру: «В трех сетах я его, считай, обыграл»

Двукратный полуфиналист US Open Михаил Южный прокомментировал проигрыш во втором круге турнира (1:6, 7:6, 6:4, 4:6, 2:6).

36-летний Федерер – чемпион двух «Шлемов» сезона – допустил в матче 68 невынужденных ошибок и уступал по сетам 1:2, прежде чем одержать вторую подряд пятисетвую победу (впервые на старте «Шлема»).

«Он тоже человек, который просто играет в теннис. Он не бог. После первого сета он позволил мне вернуться в матч.

В трех сетах я его, считай, обыграл. Да, мы играли в пяти. Но если бы играли в трех, я бы выиграл!» – сказал Южный.

Добавим, 35-летний Южный стал вторым теннисистом, проигравшим Федереру 17 встреч без единой победы, после Давида Феррера. Ранее подобное удавалось только Ивану Лендлу в противостоянии с Тимом Майоттом (1980-90).