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    Южный впервые сыграл с Федерером пятисетовик, но проиграл 17-ю из 17 встреч

    Теги Роджер Федерер Михаил Южный US Open ATP статистика

    101-я ракетка мира Михаил Южный во втором круге US Open впервые за 17 встреч с Роджером Федерером (3) взял у швейцарца два сета.

    35-летний Южный, впервые сыгравший с 36-летним Федерером в 2000 году, трижды выигрывал у него по одному сету на траве и однажды – на закрытом харде.

    На турнирах «Большого шлема» теннисисты до сих пор встречались трижды – Южный взял один сет на «Уимблдоне». Сегодня он вел по сетам 2:1, когда у него начались судороги, которые в решающем сете усилились.

    Южный, который позднее в этом месяце сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, стал вторым после Давида Феррера игроком, которого Федерер обыгрывал 17 раз. До швейцарца только в одном противостоянии в истории профессионального тенниса был счет 17-0 – между Иваном Лендлом и Тимом Майоттом.

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