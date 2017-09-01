Южный впервые сыграл с Федерером пятисетовик, но проиграл 17-ю из 17 встреч

101-я ракетка мира Михаил Южный во втором круге US Open впервые за 17 встреч с Роджером Федерером (3) взял у швейцарца два сета.

35-летний Южный, впервые сыгравший с 36-летним Федерером в 2000 году, трижды выигрывал у него по одному сету на траве и однажды – на закрытом харде.

На турнирах «Большого шлема» теннисисты до сих пор встречались трижды – Южный взял один сет на «Уимблдоне». Сегодня он вел по сетам 2:1, когда у него начались судороги, которые в решающем сете усилились.

Южный, который позднее в этом месяце сыграет на турнире в Санкт-Петербурге, стал вторым после Давида Феррера игроком, которого Федерер обыгрывал 17 раз. До швейцарца только в одном противостоянии в истории профессионального тенниса был счет 17-0 – между Иваном Лендлом и Тимом Майоттом.