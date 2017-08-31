Коко Вандевей о wild card на US Open для Шараповой: «Это эгоистично, но я бы хотела, чтобы wild card получила американка»

Американка Коко Вандевей, вышедшая во второй круг US Open, прокомментировала решение турнира предоставить wild card Марии Шараповой.

– Не могу сказать, что я согласна с этим решением. Я бы хотела, чтобы wild card получила американка, потому что это американский турнир. Я по своему опыту знаю, что wild card может предоставить отличную возможность прогрессирующей юниорке или теннисистке, которая возвращается после травмы, или просто молодой американке на грани прорыва.

Это эгоистично, но мне бы хотелось, чтобы wild card получила американка.

- Как вы думаете, на решение пригласить такую звезду, как Мария, повлияло то, что другие игроки не приехали? Серена не играет, многие мужчины снялись. Как вы думаете, это сыграло свою роль?

– Ребята начали сниматься позже, уже когда было объявлено о решении насчет Марии. Так что я не уверена. Возможно, Джокович снялся раньше и Вавринка. Но это «Большой шлем». Они и так продадут билеты. Люди придут на «Большой шлем».

Я не думаю, что одно имя серьезно повлияет на продажи билетов на «Большой шлем». По-моему, глупо говорить, что из-за одного имени будет продано на сто тысяч билетов больше.

Если «Большой шлем» продает меньше билетов из-за того, что один игрок не приехал – это проблема «Большого шлема». Им нужно лучше себя рекламировать. И USTA хорошо справляется с этой задачей.