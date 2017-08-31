Мария Шарапова о мнениях о ее wild card на US Open: «Моя игра в первом круге не оставляет вопросов»

Россиянка Мария Шарапова, во втором круге US Open обыгравшая венгерку Тимею Бабош со счетом 6:7, 6:4, 6:1, прокомментировала победу.

- Вы сейчас уже можете играть на инстинктах? Вы снова поймали тот ритм, который у вас был до перерыва?

– Мне еще нужно немного времени, еще несколько матчей. Я из тех игроков, которые предпочитают играть на инстинктах. Мне нравятся моменты, когда нужно разбираться в ситуации. Конечно, к матчу подходишь с планом на игру, но бывают моменты, когда нужно, как вы сказали, играть на инстинктах.

Я предпочитаю действовать именно так. Но мне еще нужно время. И сегодня, наверное, был не тот матч, в котором инстинкты хорошо работали.

- После двух тяжелых трехсетовых матчей вы уверены в своей физической подготовке?

– Да. К концу второго сета мне придало уверенности то, что я была свежее. Здорово, когда так себя чувствуешь перед третьим сетом.

- Вы здоровы на все 100 процентов?

– Я хорошо себя чувствую. Я провела два сложных матча, но справилась. И ближе к концу сегодняшнего матча я отлично себя чувствовала.

- Вы начинаете снова чувствовать себя фаворитом, Марией Шараповой, которая была высоко посеяна на этих турнирах? Или вам еще не хватает уверенности в себе?

– Безусловно, у меня есть определенные ожидания, потому что я раньше доходила до решающих этапов и одерживала победы. Я знаю, что способна на это, я это уже делала. И я хочу вернуть себе эти ощущения.

Но еще нужно осознавать, что я давно не бывала в таких ситуациях. Мне еще нужно время. Конечно, нужно справляться с ожиданиями, учиться по ходу матчей. Я уже очень давно этого не делала.

- Вы смирились с теми мнениями о вашей ситуации, которые могут иметь ваши коллеги по туру и общественность? О том, должны ли вы играть на турнире. Вас это не беспокоит?

– Ни капли. Мне кажется, моя игра в первом круге не оставляет вопросов.

- Как вы считаете, общественность теперь на вашей стороне? Я даже не уверен, что вас это волнует.

– Поклонники оказывают мне потрясающую поддержку, и это совершенно особенные ощущения. Я чувствовала их поддержку, когда не играла. И чувствую ее после возвращения. Это особые ощущения.