Мария Шарапова: «Два года назад я даже не думала, что буду играть после Олимпиады в Рио»

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в интервью журналу Hamptons Magazine рассказала о своей автобиографии и в частности – о планах по завершению карьеры, которые были у нее до допинговой дисквалификации.

– Вы пишете, как после поражения в финале Australian Open-2015 смотрели на предстоявший сезон как один из своих последних. Вы и правда уже тогда думали о завершении карьеры?

– Я с очень юного возраста играю профессионально, и не так редко случаются моменты, когда хочется просто побыть нормальным человеком: спокойно провести время с друзьями и родными – когда вы этого хотите, а не когда ты можешь. А не идти на пресс-конференцию после проигранного матча и объяснять свое поражение. Все это заставляет тебя задуматься.

И на том этапе моей карьеры я всерьез думала о завершении карьеры. У меня в жизни очень много разных интересов, и, несмотря на то, что моя жизнь 30 лет строится вокруг тенниса, есть куча других вещей, которые меня еще ждут после него. Тогда мне было 28, и я даже не думала, что буду играть после Олимпиады в Рио.

– А что вы думаете об этом сейчас?

– Иногда я вспоминаю один разговор с моим менеджером, который описан в книге. Я очень хорошо его помню. Мы сидели после моего поражения в четвертьфинале, и я была очень расстроена. Но нужно было собирать вещи и ехать на следующий турнир.

Мы обсуждали условия нового контракта, о которых только что договорились. В нем речь шла о периоде примерно через год – в районе моего 30-летия. И я тогда сказала: «Я хочу отметить свои 30 как следует. Чтобы не надо было ехать на турниры. Отпраздновать как нормальный человек».

А потом бац – произошло то, что произошло. Как будто кто-то слушал тот разговор и решил: «Ага, хочешь нормальной жизни? Получи».

В результате у меня было совершенно нормальное 30-летие с друзьями, которые приехали со всего мира. Мы здорово отпраздновали. Но и в этой нормальной жизни я чувствовала, что мне чего-то не хватает. И это открыло мне глаза.

Возвращение к занятию, которое с детства было моим, сделало меня гораздо счастливее. Я вернулась туда, где чувствую себя дома, где я показываю себя с лучшей стороны. Когда у тебя что-то отбирают, ты же не знаешь, сможешь ли ты когда-нибудь это вернуть. Так что я очень счастлива, что смогла, – сказала Шарапова.

Напомним, на этой неделе Шарапова, в Цинциннати не выступающая из-за травмы, получила wild card в основу US Open.