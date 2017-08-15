Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шарапова не вошла в десятку самых высооплачиваемых спортсменок мира

    Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Винус Уильямс Агнешка Радванска бизнес WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Даника Патрик Анжелик Кербер Эжени Бушар Ронда Раузи Гарбинье Мугуруса призовые

    Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок в период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. Россиянка Мария Шарапова, 11 раз подряд возглавлявшая рейтинг (только в прошлом году она уступила Серене Уильямс), в этом году не вошла в десятку.

    Шарапова заработала меньше шести миллионов долларов и заняла 11-е место. Сообщается, что это связано с тем, что в связи с ее дисквалификацией часть спонсоров не продлила контракты, а по другим контрактам она заработала меньше, чем раньше. Кроме того, за отчетный период Шарапова заработала не очень много призовых.

    В десятке самых высокооплачиваемых спортсменок – восемь теннисисток. Из представительниц других видов спорта в нее вошли только гонщица Даника Патрика и боец ММА Ронда Раузи. Возглавила рейтинг Серена Уильямс.

    1. Серена Уильямс – 27 миллионов долларов (из них 8 миллионов призовые);

    2. Анжелик Кербер – 12.6 миллиона долларов (из них 7.6 – призовые);

    3. Даника Патрик – 12.2 миллиона долларов (из них 7.2 – зарплата);

    4. Ронда Раузи – 11 миллионов долларов (из них 8 – зарплата);

    5. Винус Уильямс – 10.5 миллионов долларов (из них 3.5 – призовые);

    6. Гарбинье Мугуруса – 7.7 миллиона долларов (из них 4.2 – призовые);

    7. Каролин Возняцки – 7.5 миллионов долларов (из них 2.5 – призовые);

    8. Агнешка Радванска – 7.3 миллиона долларов (из них 3.3 – призовые);

    9. Эжени Бушар – 7.1 миллиона долларов (из них 0.6 – призовые);

    10. Симона Халеп – 6.2 миллиона долларов (из них 4.7 – призовые).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться