Шарапова не вошла в десятку самых высооплачиваемых спортсменок мира

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок в период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года. Россиянка Мария Шарапова, 11 раз подряд возглавлявшая рейтинг (только в прошлом году она уступила Серене Уильямс), в этом году не вошла в десятку.

Шарапова заработала меньше шести миллионов долларов и заняла 11-е место. Сообщается, что это связано с тем, что в связи с ее дисквалификацией часть спонсоров не продлила контракты, а по другим контрактам она заработала меньше, чем раньше. Кроме того, за отчетный период Шарапова заработала не очень много призовых.

В десятке самых высокооплачиваемых спортсменок – восемь теннисисток. Из представительниц других видов спорта в нее вошли только гонщица Даника Патрика и боец ММА Ронда Раузи. Возглавила рейтинг Серена Уильямс.

1. Серена Уильямс – 27 миллионов долларов (из них 8 миллионов призовые);

2. Анжелик Кербер – 12.6 миллиона долларов (из них 7.6 – призовые);

3. Даника Патрик – 12.2 миллиона долларов (из них 7.2 – зарплата);

4. Ронда Раузи – 11 миллионов долларов (из них 8 – зарплата);

5. Винус Уильямс – 10.5 миллионов долларов (из них 3.5 – призовые);

6. Гарбинье Мугуруса – 7.7 миллиона долларов (из них 4.2 – призовые);

7. Каролин Возняцки – 7.5 миллионов долларов (из них 2.5 – призовые);

8. Агнешка Радванска – 7.3 миллиона долларов (из них 3.3 – призовые);

9. Эжени Бушар – 7.1 миллиона долларов (из них 0.6 – призовые);

10. Симона Халеп – 6.2 миллиона долларов (из них 4.7 – призовые).