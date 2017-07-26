Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в эссе для The Players’ Tribune рассказала о своем отношении к критике, которой подвергалась в связи с допинговой дисквалификацией.

«Я в курсе того, что многие мои коллеги говорили обо мне, как активно некоторые из них критиковали меня в прессе. Если ты человек, и у тебя есть сердце, то не думаю, что на такие вещи можно совсем не обращать внимания. И не думаю, что они когда-либо перестанут тебя так или иначе задевать.

Но в то же время я всегда стараюсь быть к критикам великодушной независимо от того, кто они и насколько хорошо знают, о чем говорят. У меня никогда не было желания отвечать на негатив негативом; это всегда было для меня принципиально. Я всегда хотела, чтобы моим ответом было благородство – меня этому научила мама, один из самых благородных и элегантных людей, что я знаю. Я всегда хотела быть выше критики и показать, что это мой выбор.

Это не значит, что этот выбор легкий. Поверьте мне, легко было бы сделать обратное: прийти на пресс-конференцию и в ответ на все вопросы о том, что говорили обо мне, пока меня не было, пуститься в ответную критику, нанести ответный удар, прыгнуть в это болото... Мало кто знает, что я одержима боксом. С самого детства бокс был вторым после тенниса спортом, который меня завораживал. Я смотрела бои, я боксировала в качестве кардио. А больше всего мне нравится, как боксеры выходят на ринг: одновременно спокойно и напряженно. Ритмично и волшебно. Я на эти пресс-конференциях я думала, как просто было бы представить себя в этом халате выходящей на спарринг. Попрыгать, нанести несколько ударов, может, провести несколько комбинаций – и уйти.

Но мне это неинтересно. Бойцу во мне интересен только теннис. Я поняла это для себя еще маленькой девочкой и с тех пор этого придерживаюсь. И я не выношу профессиональный негатив за пределы корта. Во мне этого нет. Это сложно объяснить, и я понимаю, что еще сложнее – понять. Это у меня внутри. Но в конечном счете, я слишком уважаю и восхищаюсь всеми в туре – включая моих критиков.

И я надеюсь, что в конце концов они изменят свое мнение и почувствуют то же самое по отношению ко мне».