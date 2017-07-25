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    Лондонский уличный художник изобразил Шарапову с шприцем

    Теги Мария Шарапова фото допинг

    Лондонский уличный художник Fussy Human в этом месяце в районе «Уимблдона» создал стенную роспись Tennis Girl, одновременно отсылающую к знаменитой одноименной фотографии 70-х и очевидно изображающую Марию Шарапову.

    Теннисистка, в которой угадываются черты пятикратной чемпионки «Шлемов», делает себе укол, а в надписи «Tennis Girl» буквы «i» заменены изображениями шприца.

    Роспись расположена на отрезке между станцией метро Southfields и Всеанглийским лаун-теннисным клубом, принимающим «Уимблдон». Шарапова в этом году на турнире не выступала из-за травмы, полученной после 15-месячной допинговой дисквалификации.

    Фото: twitter.com/fussyhuman

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