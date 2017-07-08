Полиция заявила, что Винус Уильямс не нарушала правила перед аварией, где погиб человек

Полиция Палм-Бич-Спрингс рассказала о дополнительном расследовании автомобильной аварии с участием Винус Уильямс, в результате которой погиб 78-летний Джером Барсон.

После появления новых доказательств было признано, что Уильямс законно выехала на перекресток.

Полиция обнаружила видеозапись инцидента, и на ней видно, что Уильямс въехала на перекресток на зеленый свет, но потом путь ей преградил повернувший автомобиль – она была вынуждена затормозить, чтобы избежать аварии. Потом, когда она продолжила движение, в нее сбоку врезался автомобиль Барсонов – он на полной скорости подъезжал к перекрестку в тот момент, когда ему еще горел красный свет, но в момент въезда на перекресток ему уже горел зеленый.

Сообщается, что сейчас расследование продолжается с учетом новых обстоятельств.

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