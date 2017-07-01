Семья погибшего в аварии мужчины подала в суд на Винус Уильямс

Дочь Джерома Барсона, погибшего в аварии с участием экс-первой ракетки мира Винус Уильямс, подала на теннисистку в суд. Она утверждает, что действия Уильямс привели к смерти мужчины. На основании свидетельских показаний утверждается, что Уильямс проехала на красный свет, и это стало причиной аварии.

Винус Уильямс вчера впервые публично высказалась по поводу произошедшего. В посте в Facebook она написала, что выражает «искренние соболезнования семье и друзьям Джерома Бенсона» и продолжает «думать и молиться о них».

Тренер американки Дэвид Витт рассказал, что Уильямс в среду приехала на «Уимблдон» и планирует выступить на турнире: «Ей тяжело, но она старается сохранять позитивный настрой и не заглядывать дальше одного дня. Она хочет сосредоточиться на теннисе».