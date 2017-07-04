Российский №2 Даниил Медведев, в первом круге «Уимблдона» обыгравший Стэна Вавринку (5) 6:4, 3:6, 6:4, 6:1, ответил на вопрос, почему решил поцеловать корт по завершении матча.

«Уже при 5:1 в четвертом я стал думать, что́ сделаю, если выиграю. Ну и сделал это, потому что это моя первая победа на «Шлеме», и я одержал ее на «Уимблдоне» – моем любимом турнире. Как тут было не поцеловать траву. Кто-то делает это после победы в финале, а я сделал после первой победы в матче.

GAME, SET, MATCH!



A stunning performance by #Wimbledon debutant Daniil Medvedev at Centre Court, beating Stan Wawrinka 64 36 64 61! 👏 pic.twitter.com/2B3nIcvJL2 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 3 июля 2017 г.

Я здорово провел травяной сезон. А у Стэна, я знал, в Queen’s Club были проблемы, и он на траве провел только один матч. Знал, что у меня будет шанс, если я сыграю хорошо, и в первом и третьем сете я играл великолепно».

Напомним, до этого года 21-летний россиянин выиграл на траве только один матч уровня тура, но за три последние недели выиграл их семь (проигрывал только Иво Карловичу, Григору Димитрову и Новаку Джоковичу).

32-летний Вавринка в прошлом месяце сыграл в финале «Ролан Гаррос», но по ходу вчерашнего матча испытывал проблемы с коленом и вообще, за 13 своих «Уимблдонов» лишь дважды дошел до четвертьфинала.

Наш теннисист вынес третью ракетку мира на «Уимблдоне». Вау!