Надаль не сыграет в Queen’s Club

Чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль снялся с турнира в лондонском Queen’s Club, который пройдет на следующей неделе.

«Вынужден сообщить, что не смогу сыграть в Queen’s. Мне очень жаль, потому что я люблю Queen’s, побеждал там в 2008-м и все свои финалы «Уимблдона» сыграл после того, как выступал там.

Я надеялся быть готовым после пары выходных, но в 31 год, после длинного грунтового сезона, всех эмоций, связанных с «Ролан Гаррос», и консультаций с моей командой и врачом я понял, что должен отдохнуть перед «Уимблдоном». Прошу прощения у болельщиков и организаторов и надеюсь увидеть вас в следующем году».

Напомним, заявку турнира возглавляет действующий чемпион Энди Маррей, в ней также финалист «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка, чемпион-2014 Григор Димитров, прошлогодний финалист Милош Раонич, Хуан Мартин дель Потро, Ник Киргиос, Жо-Вильфред Тсонга, Марин Чилич, Томаш Бердых и другие.

Хозяин кортов Кайл Эдмунд, первоначально получивший на турнир wild card, попал в сетку напрямую после отказа Диего Шварцмана из-за травмы.

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