Испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, думал ли он, что выиграет 10 «Ролан Гаррос».

«В 2005 году я думал, что в 2017-м буду рыбачить на Мальорке. Я не думал, что у меня будет такая продолжительная карьера, и что я выиграю столько турниров.

Для меня это особенный турнир, и, да, мне покорилось беспрецедентное достижение. Поверьте, я очень рад, что именно я это сделал. Но если я могу, то и кто-нибудь другой сможет. Однако для этого нужны правильные обстоятельства, правильные ингредиенты. Я не знаю, увижу ли на своем веку игрока, который выступит на «Ролан Гаррос» лучше меня».

Надаль выиграл 10-й «Ролан Гаррос». Это космос!

Выиграть 10 «Ролан Гаррос» и остаться простым парнем