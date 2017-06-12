Рафаэль Надаль: «В 2005 году я думал, что в 2017-м буду рыбачить на Мальорке»
Испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, думал ли он, что выиграет 10 «Ролан Гаррос».
«В 2005 году я думал, что в 2017-м буду рыбачить на Мальорке. Я не думал, что у меня будет такая продолжительная карьера, и что я выиграю столько турниров.
Для меня это особенный турнир, и, да, мне покорилось беспрецедентное достижение. Поверьте, я очень рад, что именно я это сделал. Но если я могу, то и кто-нибудь другой сможет. Однако для этого нужны правильные обстоятельства, правильные ингредиенты. Я не знаю, увижу ли на своем веку игрока, который выступит на «Ролан Гаррос» лучше меня».
Надаль выиграл 10-й «Ролан Гаррос». Это космос!
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