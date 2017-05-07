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    Эжени Бушар: «Надеюсь, что сыграю с Шараповой»

    Теги Мария Шарапова WTA Mutua Madrid Open Эжени Бушар

    Канадка Эжени Бушар, в Мадриде прервавшая шестиматчевую серию поражений, прокомментировала то, что во втором круге может сыграть с Марией Шараповой, которую две недели назад назвала «обманщицей», которой не место в спорте.

    «Это мое личное мнение. Я всю свою карьеру играла честно. Да, это просто мое мнение.

    Мне кажется, что у Шараповой и Лючич-Барони похожая игра, агрессивный теннис. Но я надеюсь, что сыграю с Марией.

    Когда я выйду на корт, все эти вещи останутся за его пределами. Но мне кажется, что у меня будет дополнительная мотивация. Тем не менее, с кем бы я ни играла, для меня очень важно сосредоточиться на теннисе. Иначе будет очень легко потерять концентрацию».

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