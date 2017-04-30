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    Мария Шарапова: «Мне понравилось, как я играла на этой неделе и боролась»

    Теги Мария Шарапова WTA Кристина Младенович Porsche Tennis Grand Prix

    Мария Шарапова, вчера в полуфинале турнира в Штутгарте уступившая Кристине Младенович 6:3, 5:7, 4:6, поделилась впечатлениями от своего выступления.

    «Конечно, я хотела бы лучше использовать свои шансы, когда я вела с сетом и брейком, но вместо этого я проиграла, по-моему, 12 из 14 следующих очков. Так что у меня произошел явный провал, что позволило ей вернуться в игру, почувствовать уверенность и снова начать бороться. Я не смогла продолжить давить на нее, а когда допускаешь это против игрока, который в этом году играет очень хорошо, ситуация становится опасной.

    Если бы в начале недели мне сказали, что выиграю два матча в двух сетах и только полуфинал проиграю в трех, я была бы очень даже довольна. Мне очень понравилось, как я играла, как я от матча к матчу прибавляла в интенсивности игры, как боролась. После длинного перерыва никогда не знаешь, как будешь играть, и я считаю, что я показала здесь хорошую базу, которую могу дальше развивать».

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