Мария Шарапова, в четвертьфинале турнира в Штутгарте обыгравшая Анетт Контавейт (Q) 6:3, 6:4, поделилась впечатлениями от матча.

«Я сейчас получаю большое удовольствие от того, что делаю. Особенно это ощущается после матча, потому что во время него о таких абстрактных вещах не думаешь. Зато когда матч закончен, это очень чувствуется. Например, мне не удалось подать на победу, но я не отступила и не перестала бороться, а хорошо провела следующий гейм и нашла ключи к победе. Это те ощущения, которые я очень люблю. Конечно, я была бы рада подать на матч сама, но, когда этого не произошло, я вернулась в игру и сильно провела концовку».

Также 30-летняя россиянка ответила на вопрос, станет ли для нее дополнительной мотивацией критика со стороны Кристины Младенович, с которой она сыграет в полуфинале.

«Вообще не станет».

Целиком пресс-конференция Шараповой – в блоге «Глаз Народа».