Француженка Кристина Младенович, неоднократно критиковавшая Марию Шарапову во время ее дисквалификации за мельдоний, в преддверии их полуфинала на турнире в Штутгарте прокомментировала то, что россиянке предоставили wild card на соревнования.

«Я понимаю, что турниры хотят видеть ее в сетке. Она очень знаменитая, и они хотят привлечь дополнительное внимание, это часть бизнеса.

С другой стороны, нужно задать вопрос – справедливо ли давать ей wild card? Ее поймали на допинге, но она не была первой. Другие тоже имели право вернуться и играть в теннис, но они прошли другой путь – они не получали приглашения на турниры.

Конечно, она имеет право снова играть в теннис, но почему она должна получать дополнительную поддержку, которую не получали другие?»

Отметим, что после своей дисквалификации серб Виктор Троицки вернулся в теннис, получив wild card на турнир АТР в Гштааде. После этого, тем не менее, он несколько месяцев играл «Челленджеры».

Сегодня Шарапова и Младенович сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте, матч начнется в 17.00 по Москве.