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    Кристина Младенович: «Шарапова имеет право снова играть в теннис, но почему она должна получать дополнительную поддержку?»

    Теги Мария Шарапова WTA Кристина Младенович Porsche Tennis Grand Prix

    Француженка Кристина Младенович, неоднократно критиковавшая Марию Шарапову во время ее дисквалификации за мельдоний, в преддверии их полуфинала на турнире в Штутгарте прокомментировала то, что россиянке предоставили wild card на соревнования.

    «Я понимаю, что турниры хотят видеть ее в сетке. Она очень знаменитая, и они хотят привлечь дополнительное внимание, это часть бизнеса.

    С другой стороны, нужно задать вопрос – справедливо ли давать ей wild card? Ее поймали на допинге, но она не была первой. Другие тоже имели право вернуться и играть в теннис, но они прошли другой путь – они не получали приглашения на турниры.

    Конечно, она имеет право снова играть в теннис, но почему она должна получать дополнительную поддержку, которую не получали другие?»

    Отметим, что после своей дисквалификации серб Виктор Троицки вернулся в теннис, получив wild card на турнир АТР в Гштааде. После этого, тем не менее, он несколько месяцев играл «Челленджеры».

    Сегодня Шарапова и Младенович сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте, матч начнется в 17.00 по Москве.

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