Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал дискуссию вокруг wild card для Марии Шараповой.

«Все эти рассуждения о морали кажутся мне несколько наивными. И мне трудно воспринимать людей, продолжающих играть в судей, когда наказание уже отбыто.

Считаю ли лично я, что она заслуживает wild card? Конечно. Я считаю, что wild card должны доставаться тем, кто привлекает самый большой интерес. Что вообще такое wild card? Это способ привлечь на турнир участника, который поднимет к нему интерес, который способен далеко пройти по сетке и является одним из лучших игроков, которых этот турнир может заполучить.

Шарапова отвечает всем этим критериям. Я не вижу в этом никакой проблемы и не стану критиковать турниры за то, что они действуют в собственных интересах».