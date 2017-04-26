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    Энди Роддик: «Эти рассуждения о морали wild card для Шараповой кажутся мне наивными»

    Теги Мария Шарапова Энди Роддик

    Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал дискуссию вокруг wild card для Марии Шараповой.

    «Все эти рассуждения о морали кажутся мне несколько наивными. И мне трудно воспринимать людей, продолжающих играть в судей, когда наказание уже отбыто.

    Считаю ли лично я, что она заслуживает wild card? Конечно. Я считаю, что wild card должны доставаться тем, кто привлекает самый большой интерес. Что вообще такое wild card? Это способ привлечь на турнир участника, который поднимет к нему интерес, который способен далеко пройти по сетке и является одним из лучших игроков, которых этот турнир может заполучить.

    Шарапова отвечает всем этим критериям. Я не вижу в этом никакой проблемы и не стану критиковать турниры за то, что они действуют в собственных интересах».

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