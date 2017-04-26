Симона Халеп: «Не поддерживаю директоров турниров, приглашающих Шарапову»
Пятая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала приглашения на турниры Марии Шараповой, отбывшей допинговую дисквалификацию.
«Детям, молодым игрокам нужно показывать, что игрокам, которых дисквалифицировали за допинг, не помогают приглашениями на турниры. И дело не лично в Шараповой, а во всех, кого ловили на допинге.
Поэтому я не поддерживаю решение директора этого турнира. Но я понимаю, что это не мое дело – их осуждать», – сказала Халеп в Штутгарте, где сегодня в стартовом матче сыграет с Барборой Стрыцовой.
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