Пятая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала приглашения на турниры Марии Шараповой, отбывшей допинговую дисквалификацию.

«Детям, молодым игрокам нужно показывать, что игрокам, которых дисквалифицировали за допинг, не помогают приглашениями на турниры. И дело не лично в Шараповой, а во всех, кого ловили на допинге.

Поэтому я не поддерживаю решение директора этого турнира. Но я понимаю, что это не мое дело – их осуждать», – сказала Халеп в Штутгарте, где сегодня в стартовом матче сыграет с Барборой Стрыцовой.