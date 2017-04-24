Соперница Марии Шараповой по ее матчу-возвращению после допинговой дисквалификации 34-летняя Роберта Винчи прокомментировала дискуссию вокруг wild card, предоставляемых экс-первой ракетке мира.

«Лично я не согласна с этими wild card в Рим и на все другие турниры.

Она великий игрок. Я ничего против нее не имею. Она имеет право вернуться после своей ошибки, но, на мой взгляд, без wild card. Я прекрасно понимаю, что она важная фигура для WTA, для тенниса, для всех. Она выдающаяся личность, великая чемпионка. Но насчет wild card мое мнение такое».

Шарапова и Винчи сыграют в Штутгарте в среду. Время начала матча станет известно завтра вечером; его, по всей видимости, покажет «Матч ТВ».