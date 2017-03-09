Чемпионка «Ролан Гаррос»-2010 итальянка Франческа Скьявоне, вероятно, проводящая свой последний сезон, рассказала о планах на дальнейшие турниры.

«Я попросила wild card в квалификацию турнира в Майами, но я не думаю, что мне ее дадут. В ближайшем будущем я, наверное, буду играть турниры ITF или мелкие грунтовые турниры WTA.

О wild card на «Ролан Гаррос» я не думаю – возможно, мне удастся попасть в сетку и без нее. Но мне кажется, что мне ее и не дадут: некоторые личности уже попросили wild card и, наверное, ее получат – как и на турниры в Риме и Мадриде. Но у меня нет такого веса, как у этих игроков. Несмотря на то, что я была чемпионкой и финалисткой, я ничего не стою».