android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Футбол Бавария – Гамбург

    Вчерашние матчи Матч-центр
    футбол. Бундеслига Германия. 26 тур таблица календарь статистика
    Бавария

    Мюнхен
    Текущая форма

    8 Рибери

    12 Левандовски (Киммих)

    19 Левандовски (Алаба)

    55 Роббен

    81 Рибери (Мартинес)

    90 Левандовски (Киммих) (пенальти)

    Гамбург

    Гамбург
    Текущая форма
    6 : 0
    завершен

    Германия. Бундеслига. 26 тур

    10 марта 2018, 17:30

    Главный судья Кристьян Дингерт

    Помощники судьи Тимо Герах, Тобиас Крист

    Запасной судья Арно Блос

    Трансляция: Матч! Футбол 3

    Превью Онлайн Статистика ВидеоПрогнозы

    Видео

    Бавария

    Состав команды по версии Sports.ru
    26  Свен Ульрайх Вр
    17  Джером Боатенг Защ
    27  Давид Алаба Защ
    5  Матс Хуммельс Защ
    8  Хави Мартинес Защ
    10  Арьен Роббен ПЗ
    23  Артуро Видаль ПЗ
    32  Йозуа Киммих ПЗ
    7  Франк Рибери ПЗ
    25  Томас Мюллер Нап
    9  Роберт Левандовски Нап
     Юпп Хайнкес тренер
    Травмированные
    29  Кингсли Коман ПЗ

    Гамбург

    Состав команды по версии Sports.ru
    1  Кристиан Матения Вр
    2  Деннис Дикмайер Защ
    24  Готоку Сакаи Защ
    4  Рик ван Дронгелен Защ
    6  Дуглас Сантос Защ
    9  Кирьякос Пападопулос Защ
    12  Уолас ПЗ
    17  Филип Костич ПЗ
    18  Бакери Джатта ПЗ
    28   Гидеон Юнг ПЗ
    19  Свен Шипплок Нап
     Бернд Холлербах тренер
    Травмированные
    22  Бьярне Тельке Защ
    5  Мергим Маврай Защ
    20  Альбин Экдаль ПЗ
    27  Николай Мюллер ПЗ
    первый тайм второй тайм
    • Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции




    Чат

    Сюда еще никто не добрался. Оставьте свое мнение о матче первым!
    Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции

    Новости команд

    9 марта

    23:53 Юпп Хайнкес: «Я точно не заявлял, что завершу карьеру летом»|27

    14:55 Юпп Хайнкес: «Малком точно находится в списке нашей скаутской службы»|7

    13:46 Левандовски готов уйти из «Баварии». Им интересуются «Челси» и «Реал»|87

    13:13 Киммих продлил контракт с «Баварией» до 2023 года|13

    8 марта

    20:56 Карл-Хайнц Румменигге: «УЕФА нужно модернизировать фэйр-плей и применять санкции к тем, кто его нарушает»|59

    18:46 Алаба хочет уйти из «Баварии», его привлекают варианты с «Реалом» и «Барселоной»|92

    18:20 Тиаго Алькантара: «Не думаю «вау», когда смотрю на игру «Ман Сити». Вау-эффект есть только у Месси»|58

    13:59 Президент и спортивный директор «Гамбурга» покинули клуб|19

    7 марта

    23:00 Хамес Родригес восстановился от травмы и приступил к тренировкам|8

    22:21 «Тоттенхэм» заинтересован в 18-летнем форварде «Гамбурга» Арпе|18



    Лучшие материалы