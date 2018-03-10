8 Рибери
12 Левандовски (Киммих)
19 Левандовски (Алаба)
55 Роббен
90 Левандовски (Киммих) (пенальти)
10 марта 2018, 17:30
Главный судья Кристьян Дингерт
Помощники судьи Тимо Герах, Тобиас Крист
Запасной судья Арно Блос
Трансляция: Матч! Футбол 3
|Бавария
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|1
|
|46
|0
|0
|
|63
|1
|0
|
|90
|0
|2
|
|90
|2
|0
|
|90
|3
|0
|
|90
|0
|0
|
|20
|0
|0
|
|26
|0
|0
|
|28
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Гамбург
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|24
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|70
|0
|0
|
|87
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|21
|0
|0
|
|4
|0
|0
|
|67
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Состав команды по версии Sports.ru
|26
|Свен Ульрайх
|Вр
|17
|Джером Боатенг
|Защ
|27
|Давид Алаба
|Защ
|5
|Матс Хуммельс
|Защ
|8
|Хави Мартинес
|Защ
|10
|Арьен Роббен
|ПЗ
|23
|Артуро Видаль
|ПЗ
|32
|Йозуа Киммих
|ПЗ
|7
|Франк Рибери
|ПЗ
|25
|Томас Мюллер
|Нап
|9
|Роберт Левандовски
|Нап
|Юпп Хайнкес
|тренер
|Травмированные
|29
|Кингсли Коман
|ПЗ
|Состав команды по версии Sports.ru
|1
|Кристиан Матения
|Вр
|2
|Деннис Дикмайер
|Защ
|24
|Готоку Сакаи
|Защ
|4
|Рик ван Дронгелен
|Защ
|6
|Дуглас Сантос
|Защ
|9
|Кирьякос Пападопулос
|Защ
|12
|Уолас
|ПЗ
|17
|Филип Костич
|ПЗ
|18
|Бакери Джатта
|ПЗ
|28
|Гидеон Юнг
|ПЗ
|19
|Свен Шипплок
|Нап
|Бернд Холлербах
|тренер
|Травмированные
|22
|Бьярне Тельке
|Защ
|5
|Мергим Маврай
|Защ
|20
|Альбин Экдаль
|ПЗ
|27
|Николай Мюллер
|ПЗ
23:53 Юпп Хайнкес: «Я точно не заявлял, что завершу карьеру летом»|27
14:55 Юпп Хайнкес: «Малком точно находится в списке нашей скаутской службы»|7
13:46 Левандовски готов уйти из «Баварии». Им интересуются «Челси» и «Реал»|87
20:56 Карл-Хайнц Румменигге: «УЕФА нужно модернизировать фэйр-плей и применять санкции к тем, кто его нарушает»|59
18:46 Алаба хочет уйти из «Баварии», его привлекают варианты с «Реалом» и «Барселоной»|92
18:20 Тиаго Алькантара: «Не думаю «вау», когда смотрю на игру «Ман Сити». Вау-эффект есть только у Месси»|58
13:59 Президент и спортивный директор «Гамбурга» покинули клуб|19
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .