Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Левандовски оформил хет-трик и стал 6-м игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в бундеслиге

    Теги Бавария Гамбург бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Герд Мюллер рекорды Дитер Хенесс Томас Мюллер Роберт Левандовски

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга» (6:0).

    29-летний поляк оформил дубль в первом тайме, не забил пенальти на 86-й минуте, а на 90-й с точки отправил в ворота третий мяч.

    Левандовски стал шестым игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в бундеслиге. Его опережают: Томас Мюллер и Дитер Хенесс (у обоих – по 102 гола), Карл-Хайнц Румменигге (162), Роланд Вольфарт (199) и Герд Мюллер (365).

    Капитан сборной Польши также стал первым легионером в истории бундеслиги, оформившим 7 хет-триков.

    В этом сезоне на счету Левандовского 23 гола в 24 играх немецкого первенства. Вторым бомбардиром остается уже покинувший чемпионат Пьер-Эмерик Обамеянг (13 голов в 16 матчах). Статистику Левандовского  смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться