Левандовски оформил хет-трик и стал 6-м игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в бундеслиге

Нападающий «Баварии» забил три гола в матче 26-го тура чемпионата Германии против (6:0).

29-летний поляк оформил дубль в первом тайме, не забил пенальти на 86-й минуте, а на 90-й с точки отправил в ворота третий мяч.

Левандовски стал шестым игроком, забившим 100 голов за «Баварию» в бундеслиге. Его опережают: Томас Мюллер и Дитер Хенесс (у обоих – по 102 гола), Карл-Хайнц Румменигге (162), Роланд Вольфарт (199) и (365).

Капитан сборной Польши также стал первым легионером в истории бундеслиги, оформившим 7 хет-триков.

В этом сезоне на счету Левандовского 23 гола в 24 играх немецкого первенства. Вторым бомбардиром остается уже покинувший чемпионат Пьер-Эмерик Обамеянг (13 голов в 16 матчах). Статистику Левандовского смотрите здесь.