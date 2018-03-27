Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018, 18:50
Крестовский
17:59 Луневу и Кузяеву поставлен диагноз «ушиб стопы»|45
17:48 Станислав Черчесов: «Локомотив» даст бой «Атлетико». У «Зенита» и ЦСКА есть все шансы пройти дальше»|24
17:36 Эдерсон, Марсело, Паулиньо и Тайсон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Россией и Германией|68
16:12 Станислав Черчесов: «Не смущает, что у Габулова нет игровой практики. Может, вызов в сборную позволит ему занять заслуженное место»|122
14:25 Габулов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией|408
03:18 Георгий Джикия: «Пока о ЧМ-2018 не думаю, сосредоточен только на восстановлении от травмы»|12
23:35 Дворкович о возможном бойкоте ЧМ-2018 британцами: «Думаю, здравый смысл возобладает, не должна политика лезть в футбол»|60
21:55 Травма Нойштедтера оказалась несерьезной |15
19:45 Нойштедтер получил травму шеи и был доставлен в больницу|67
18:15 Нойштедтер забил 3-й гол в сезоне, повторив свой лучший результат в карьере|11
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