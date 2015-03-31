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    Футбол Россия – Казахстан

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    Россия

    Текущая форма
    Казахстан

    Текущая форма
    0 : 0
    завершен

    Товарищеские матчи (сборные)

    31 марта 2015, 20:00

    Главный судья Алексей Кульбаков

    Помощники судьи Дмитрий Жук, Виталий Малютин

    Запасной судья Алексей Николаев

    Трансляция: Россия 2

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    первый тайм второй тайм
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      Комментирует Василий Рябинко
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    Новости команд

    31 марта 2015

    19:15 Россия – Казахстан. Новосельцев и Камболов сыграют с первых минут|57

    16:45 Глава юридического отдела РФС: «Уверен, что до матчей без зрителей дело не дойдет»|4

    16:37 Максим Канунников: «Когда играли с Бельгией на «Маракане», ощутили всю атмосферу чемпионата мира»|17

    16:28 УЕФА примет решение по матчу Черногория – Россия не раньше 7 апреля|70

    16:15 Леонид Слуцкий: «Аршавин – основной отрицательный персонаж, а на него стоило бы равняться»|151

    14:39 Вячеслав Колосков: «Не исключено, что по отношению к РФС будет применена самая строгая мера наказания»|11

    14:26 Виталий Мутко: «Ситуацию с болельщиками должен контролировать РФС, а то мне все время за все приходится отвечать»|105

    13:00 Анатолий Воробьев: «Вероятность, что УЕФА накажет РФС по всей строгости, наверное, существует»|21

    10:13 Дмитрий Черышев: «Меркель – талантливый футболист, он бы помог и сборной России»|20

    08:43 Александр Тарханов: «Игнашевичу и братьям Березуцким пора искать замену в сборной»|53



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