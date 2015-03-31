31 марта 2015, 20:00
Главный судья Алексей Кульбаков
Помощники судьи Дмитрий Жук, Виталий Малютин
Запасной судья Алексей Николаев
Трансляция: Россия 2
|Россия
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|11
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|Запасные
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|Казахстан
|Мин
|Г
|П
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|86
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