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    Аделина Сотникова: «Хочу стать многократной олимпийской чемпионкой»

    Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание

    Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о планах на дальнейшую карьеру и свой день рождения.

    «Буду стремиться к новым вершинам, хочу стать не однократной, а многократной олимпийской чемпионкой, чтобы быть примером.

    Спорт и спортивные достижения — это счастье для меня.

    Свой день рождения я начну с обычной тренировки, а вечером увижусь с друзьями», – заявила Сотникова в эфире программы Первого канала «Доброе утро».

    1 июля Аделине Сотниковой исполнится 21 год.

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