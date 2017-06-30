Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о планах на дальнейшую карьеру и свой день рождения.

«Буду стремиться к новым вершинам, хочу стать не однократной, а многократной олимпийской чемпионкой, чтобы быть примером.

Спорт и спортивные достижения — это счастье для меня.

Свой день рождения я начну с обычной тренировки, а вечером увижусь с друзьями», – заявила Сотникова в эфире программы Первого канала «Доброе утро».

1 июля Аделине Сотниковой исполнится 21 год.