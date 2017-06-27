Питкеев и Лозко пробуют себя в танцах на льду под руководством Ильиных

Российские фигуристы Адьян Питкеев и Алиса Лозко пробуют себя в танцах на льду под руководством олимпийской чемпионки Елены Ильиных.

«Пока это предварительные пробы сил, решения по переходу Ильиных на тренерскую работу, как и по дальнейшему продолжению карьеры в танцах на льду Питкеева и Лозко, нет», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Питкеев является серебряным призером юниорского чемпионата мира-2014 в одиночном катании, Лозко так же ранее выступала одна.

Елена Ильиных выступала в танцах на льду вместе с Русланом Жиганшиным, который недавно завершил карьеру.