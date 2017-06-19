Липницкая получила квартиру в Москве за победу в Сочи-2014

Российская фигуристка Юлия Липницкая получила квартиру в Москве за победу в командном турнире Сочи-2014.

Одна из столичных строительных компаний в 2014 году заявила, что подарит квартиру чемпионке Игр. Строительство дома было завершено в этом году, и Липницкая стала первым жителем нового жилого комплекса.

«Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом. Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием.

Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и когда удается выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним», – сказала Липницкая.

ФОТО – Sezar Group