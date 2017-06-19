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    Липницкая получила квартиру в Москве за победу в Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 сборная России фото женское катание Юлия Липницкая

    Российская фигуристка Юлия Липницкая получила квартиру в Москве за победу в командном турнире Сочи-2014.

    Одна из столичных строительных компаний в 2014 году заявила, что подарит квартиру чемпионке Игр. Строительство дома было завершено в этом году, и Липницкая стала первым жителем нового жилого комплекса.

    «Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом. Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием.

    Правда, совсем бросить верховую езду так и не смогла: на даче у меня есть лошадка, и когда удается выбраться, я всегда отправляюсь покататься по лесу. А теперь и жить буду рядом с ним», – сказала Липницкая.

    ФОТО – Sezar Group

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