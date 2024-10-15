😫 «Димасик, сделай это. И я замолкну навеки». Бывшая жена Бивола потребовала у него 200 млн рублей и две квартиры в центре Питера «для детей» 😳

Дмитрий Бивол проиграл Артуру Бетербиеву чемпионский пояс. Но, вероятно, это не первое поражение в карьере нашего славного спортсмена.

По данным Boxing Kingdom, Бивол заработал не менее $10 млн за бой. В эту сумму входят спонсорские отчисления, процент от продажи билетов и платных трансляций. Это рекордный гонорар в его карьере.

И поскольку эту информацию знаем мы и вы, то, разумеется, в курсе и бывшая жена Дмитрия - Екатерина. И она не просто в курсе, а , возможно, даже в доле.

«Димасик, проигравший ты мой, купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 миллионами рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки. Сделай это, бывший чемп)) И я могила. Если нет, то титулы - это только начало», - написала в соцсетях Екатерина.

Напомним, о расставании Бивола с женой стало известно прошлым летом. Пара провела вместе более 15 лет. У них двое детей.