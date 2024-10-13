«Так тебе и надо, дебил. Да!» Полная реакция бывшей жены Бивола – ну очень радовалась за Бетербиева

В Саудовской Аравии завершился между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Два небитых россиянина выявили сильнейшего – Бетербиев победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

После боя была опубликована реакция бывшый жены Бивола Екатерины.

«Так тебе и надо, дебил. Артур, Артур! Да! Потому что карма настигла Бивола. Иди к своей Мармаре. Я была права! Знаете, я 16 лет отдала… Господи, на переправе коней не меняют. Ууу, мы идем в ресторан!

Ты нас кинул, вот, блин, карма, хер вам! Боже, Господи, спасибо! Артур, я тебя поздравляю!

Когда ты бросаешь человека, с кем ты начинал на ссаном матрасе… Очень быстро настигает карма! Так тебе и надо! Честно, чувствую себя правой. Сейчас мной заинтересуются многие каналы — я могу влиять на бокс!

Карма настигла своего засранца! Артур, я рада за тебя. Мое дело — в суде!», – сказала Екатерина.