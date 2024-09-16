Тайсон не впечатлен. Джейк Пол попытался спровоцировать Майка − вот что у него вышло

До одного из главных боев года между блогером Джейком Полом и Майком Тайсоном осталось ровно два месяца.

Недавно бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе заявил, что побоялся драться лишь с одним бойцом, что выглядело как рекламная кампания его ближайшей встречи. Теперь кажется, что Майку совсем не до шуток.

Во время футбольного матча НФЛ на «AT&T Стэдиуме» в американском Арлингтоне камера выловила Майка Тайсона и Джейка Пола. Блогер пытался спровоцировать оппонента на какую-то реакцию, проводя рукой у горла и имитируя удары, то экс-боксер показал стойкость и выдержку. На его лице не дрогнул ни один мускул.

Кстати, именно на этой арене 16 ноября 2024 года 58-летний Тайсон выйдет на ринг против 27-летнего Пола. Битва поколений должна была состояться еще в июле, но тогда Майка подвело здоровье.

Кстати, перед началом матча «Даллас Ковбойс» на арене прошла «дуэль взглядов».

Организация, отвечающая за раскрутку боя, делает все, чтобы эта пара как можно чаще сталкивалась друг с другом. Очевидно, что это срежисированная промо-акция, в которой каждый играет свою роль.