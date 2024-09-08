Тайсон побоялся бы драться только с одним боксером. И это не Уайлдер или Усик

Майк Тайсон ушел из профессионального бокса еще в 2005 году, но ради выставочного боя против Роя Джонса в 2020 году вернулся на ринг.

В ноябре ему предстоит встретиться с блогером Джейком Полом. Изначально поединок запланировали на июль, но после отложили из-за обострения язвы у «Железного Майка». Пока неизвестно, станет ли этот бой последним в карьере 58-летнего боксера, но на пресс-конференции он назвал имя единственного соперника, против которого он бы побоялся выйти на ринг.

Вы могли бы подумать, что речь о Деонтее Уайлдере или Александре Усике, но он выбрал нынешнего временного чемпиона в полутяжелом весе по версии WBC Давида Бенавидеса.

«Его очень сильно недооценивают. Слушайте, будь я с ним в одной весовой категории, я бы тоже боялся с ним драться. Ни у кого против него нет шансов, и я говорю о фактах».

Бенавидес, получивший прозвище «Мексиканский монстр», выиграл на профессиональном уровне все 29 боев.

В ноябре он нанес техническим нокаутом первое поражение американскому бойцу Деметриусу Андраде, а в последнем бою в июне единогласным решением победил бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Александра Гвоздика.