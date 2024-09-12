«Он же его убьет!» Халк Хоган переживает за здоровье Тайсона

71-летняя легенда WWE Халк Хоган сходил на подкаст Логана Пола Impaulsive и выразил опасения, что брат ведущего Джейк в ноябрьском бою разгромит Майка Тайсона.

«Твой брат слишком силен. Как только я увидел, как он подхватил парня левой, чтобы бросить правый оверхенд... Я сказал: «Боже мой!» Это было очень страшно. Я до смерти люблю Майка. Не хочу, чтобы он его убил. Господи!»

Изначально бой между 58-летний Майком Тайсоном и 27-летний Джейком Полом должен был пройти в июле, но его перенесли на 15 ноября после того, как у Тайсона возникли проблемы со здоровьем.

Как бы там ни было, Майк Тайсон в свои почти 60 лет считает, что ему хватит физической готовности, чтобы дать бой сильно более молодому коллеге.