Проблемы Ферстаппена вышли на новый уровень: пилот жалуется на то, что «Ред Булл» не может контролировать

В этот уикенд в Баку пройдет очередной этап «Формулы-1» − Гран-при Азербайджана. Во время пятничных свободных практик команды пытаются нащупать нужные настройки, а некоторые гонщики проверяют грани своих возможностей.

Когда шла вторая свободная практика, Макс Ферстаппен, не выигрывавший с июньского Гран-при Испании, был далеко не в восторге от погодных условий.

На одном из кругов нидерландец по командному радио закричал гоночному инженеру: «Чувак, у меня проблемы с видимостью. Я ни черта не вижу из-за этого долбанного солнца!»

В предыдущие годы Гран-при Азербайджана проводился весной, но в сезоне 2024 года гонку перенесли на осень. Очевидно, что в разные поры года солнце находится по отношению к планете под разным углом. Если в прошлые годы гонщика этот вопрос мог не волновать, то теперь все изменилось.

Как считают в «Формуле-1», перенос Гран-при Японии на апрель, Гран-при Азербайджана на сентябрь и объединение уикендов в Катаре и Абу-Даби позволяют лучше распределить гонки по разным частям света.