Ферстаппен − глор. К «ПСВ» и «Барселоне» добавился еще один клуб − он из АПЛ

Коллекционирует команды.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не только любит и уважает симрейсинг, но и футбол. Нидерландец действительно разбирается в нем и смотрит некоторые матчи.

В последнее время австрийская команда не в лучшей форме, а сам Ферстаппен подзабыл, что такое победа. Однако это не мешает ему давать интервью. Тем более, разве откажешь, когда пообщаться предлагает сам Фабрицио Романо.

Оказывается, что в АПЛ у Макса есть любимая команда. И нет, это не «Ливерпуль» Слота.

«Кевин Де Брюйне подарил мне свою футболку «Манчестер Сити». Он сказал: «Надеюсь, ты не против». Он же знает, что в АПЛ я болею за «Манчестер Юнайтед»!»

Это как минимум третья команда, которую поддерживает Ферстаппен. В домашнем чемпионате его сердце принадлежит «ПСВ», чей спонсор в свое время финансово поддерживал гоночную карьеру его отца Йоса. В Испании же нидерландец за «Барселону». Осталось узнать, кто нравится Ферстаппену в Италии, Франции и Германии.