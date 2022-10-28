Coursera сменила слоган: учитесь с ограничениями?

Первые сайты с уроками появились в сети в начале 21 века, но тогда они имели мало общего с нынешним форматом дистанционного образования. Развитие диджитал технологий насытило новыми инструментами методику преподавания и обратной связи в EdTech. Удаленное обучение вышло на качественно иной уровень и стало логичным процессом трансформации разрозненных ресурсов в многопрофильные интернет-школы. Так, 10 лет назад преподаватели информатики Стэнфорда впервые запустили массовый открытый проект MOOC: Massive Open Online Course. Теперь Coursera – это популярная платформа общедоступных онлайн-курсов, где размещают материалы университеты из многих стран.

С компанией сотрудничает более двухсот учебных заведений, что делает возможным получение знаний в нужной сфере для каждого пользователя. Охват аудитории впечатляет: 107 миллионов учеников и 7 тысяч кампусов и представительств зарегистрированы в этом прогрессивном студенческом сообществе для получения доступа к 5000 образовательных программ мирового уровня из любой точки земного шара.

Всемирный агрегатор обучающих программ позиционирует себя как альтернативу традиционной очной модели и ориентируется на людей, стремящихся расширить свои профессиональные навыки или переквалифицироваться. К неоспоримым преимуществам Coursera относятся такие особенности:

присутствие общемирового сообщества в лице признанных экспертов передовых научных организаций;

подтверждение полученных знаний сертификатами и дипломами, которые признаются во всех государствах;

наличие программ для различных уровней подготовки абитуриентов;

внедрение инструментов для группового интерактивного взаимодействия – видеоконференций, воркшопов, коллоквиумов;

гибкий график занятий по личному расписанию благодаря видеофиксации лекционных мероприятий;

предоставление материалов в форматах для мобильного и десктопного оборудования;

наличие тысяч бесплатных курсов и недельного пробного периода Plus-подписки.

Coursera оперативно интегрирует в оснащение ресурса новейшие технологии сферы EdTech. Платформа давно использует видеостриминг и облачный софт, смело миксует лекции в записи с онлайн-трансляциями из аудитории, планирует дополнить контент элементами виртуальной реальности. Применение методов big data позволяет персонализировать учебный процесс. Аналитика по ответам учащихся определяет пробелы в пройденном материале и дает возможность отправить индивидуальные рекомендации каждому студенту.

Области знаний

Первые курсы, опубликованные на сайте, посвятили теме Data Science, поскольку основатели имеют звания профессоров в этой сфере. Проектом заинтересовалось большое количество слушателей по всему миру, зарегистрировавшись для получения образования, после чего другие учебные заведения тоже начали предоставлять собственные материалы.

Сейчас на Coursera размещены программы по таким отраслям:

дата-science;

бизнес;

компьютерные знания;

информационные технологии;

естественные науки;

математика и логика;

лингвистика;

здоровье;

социология и развитие личности;

гуманитарная сфера.

Наибольшей популярностью пользуются курсы, посвященные технологиям, правилам бизнеса и науке о данных. В этих разделах сосредоточена почти треть от общего количества программ Coursera. Для начала знакомства с ресурсом достаточно обычной авторизации с учетной записью Google или через аккаунт Facebook. Организации могут зарегистрировать корпоративный аккаунт, указав домен сайта компании.

Российский сегмент ресурса расположен в субдомене ру по адресу https://ru.coursera.org/ .

Виды программ

Coursera предлагает выбрать из шести типов онлайн обучения, отличающихся по объему, цене и итоговым результатам: от открытых бесплатных уроков продолжительностью в пару часов, до полноценных программ вузов, позволяющих получить магистерскую степень дистанционно и по меньшей стоимости, чем при классическом очном образовании.

Проект

Предоставляет возможность за 1-2 часа освоить инструмент или приобрести навык, выполняя практические задания. Coursera предлагает вариант с обратной связью, куда включены консультации отраслевого эксперта. Ученики получают нужные инструменты с пошаговым руководством непосредственно в браузере и могут сразу использовать новое умение в работе.

Курс

Программа включает задания с автоматическим оцениванием, лекции в видеоформате и учебные форумы с сокурсниками. После успешного окончания формируется электронный сертификат Coursera на сайте. Большая часть курсов доступна к изучению бесплатно, как и проекты.

Специализация

Здесь можно всецело освоить отдельный навык для работы и развития карьеры, пройдя комплекс занятий с практическими заданиями и выдачей сертификата по специализации. Этот вид включает оплату за документальное подтверждение приобретенных умений. Исследования показали, что ученики, готовые платить за сертификацию, чаще завершают соответствующую образовательную программу и тщательнее выполняют этапы курса.

Профессия

Такая модель подойдет желающим овладеть новой профессией с нуля и построить новую карьеру. Студенты освоят необходимую теоретическую базу, обучаясь у педагогов ведущих университетов с мировым именем и научатся применять новые знания на практических заданиях от экспертов отрасли. После завершения обучения предусмотрен экзамен с выдачей профессионального сертификата Coursera, подтверждающего новую квалификацию. Наличие такого документа в портфолио дает дополнительное преимущество при собеседовании с будущим работодателем.

MasterTrack

Specialization от Coursera состоит из последовательности MOOC, которые предназначены для того, чтобы студент овладел мастерством в конкретной предметной области. Онлайн-курсы основаны на прикладных проектах, позволяющих учащимся продемонстрировать свою реальную работу в рамках специализации. Работодатели ценят практические навыки и доверяют таким сертификатам.

В сериях MasterTrack магистерские программы разбиты на отдельные модули, которые студент проходит по своему расписанию. После каждого блока учебного процесса выдаются соответствующие сертификаты, причем не обязательно от одного вуза. В случае перехода учащегося на полную магистратуру, работы из Coursera MasterTrack засчитываются в выдаваемый диплом.

Степень

Студенты, завершившие образовательную программу в этом формате, получают степень бакалавра или магистра ведущих университетов. Дистанционный подход и модульное деление учебных планов предоставляют право заниматься по личному графику в собственном темпе и сдавать зачеты по мере готовности заданий. Выпускники получают такой же диплом, как и учащиеся стационара, но прохождение дипломной программы на платформе дешевле аналогичных на очных отделениях.

Coursera Plus

Эта подписка предоставляет безлимитный доступ к обучающим материалам всех видов и направлений, размещенным на сайте, за плату от $39 в месяц. При уверенности в собственных долгосрочных планах есть смысл внести оплату за год, что позволит дополнительно сэкономить. Курсера гарантирует полный возврат денег в течение 2 недель с момента оплаты без объяснения причин, но сертификаты, полученные за это время, станут недействительными.

Компания предлагает новым пользователям семидневный бесплатный пробный доступ к курсам подписки, который доступен сразу после регистрации на сайте. В Coursera Plus включено большинство курсов и сертификаций, кроме серий MasterTrack и дипломных программ. Перечень доступного контента опубликован на страницах центра поддержки. Кроме того специальным знаком отмечен каждый материал, доступный для учащихся по подписке.

За каждый пройденный курс, специализацию или профессию, освоенную во время обучения с Coursera Plus, выдаются сертификаты, количество которых не ограничено.

Корпоративные пакеты

Для организаций платформа разработала специальные предложения. Наибольшей популярностью пользуются пакетные решения для бизнес-структур, вузов и топ-менеджмента компаний.

Coursera для бизнеса. Корпоративная программа предоставляет рабочим командам получить онлайн действенные навыки для развития мотивации и стремления к внедрению новшеств, эффект применения которых можно впоследствии сравнить с результатами конкурентов. Coursera для кампусов дает возможность высшим учебным заведениям включать курсы в планы образования своих студентов и сотрудников. Кроме этого тариф позволяет преподавателям создавать и размещать на сайте авторские материалы, адаптированные к потребностям собственных учеников. Coursera для руководителей помогает руководству компаний создавать новые рабочие места и снабжать сотрудников необходимым опытом, соответствующим местным трудовым потребностям, а также способствует повышению квалификации действующего персонала.

Уход Coursera из России

Начиная с 4 марта 2022 года компания приостановила доступ к платным курсам для российских пользователей и заблокировала программы от вузов РФ. Русскоязычный контент был удален с публичных страниц ресурса, а это около 700 единиц. В рамках образовательной деятельности Курсера сотрудничала с 12 крупными контент-партнерами, на сайте зарегистрированы 2,6 млн слушателей, которые выбирали материалы, изложенные по-русски.

Безусловно, такой шаг привел к значительным потерям и сложностям:

утрачен доступ к учебной аналитике, собираемой в МООС, на основе которой готовились эксперименты и проводились исследования в образовательной сфере;

уменьшен охват общей аудитории для приглашения студентов на свои мероприятия и программы;

исчезли курсы на русском языке из уже оплаченных подписок, ради которых они приобретались;

нарушен учебный процесс в вузах, которые внедрили программы Coursera for Campus в расписание и приобрели лицензии для своих студентов;

блокированы учетные профили вузов, что не позволяет им скачать с сервера даже собственный контент.

Тем не менее, Coursera заявляет о своей приверженности принципам общедоступного образования, и не блокирует полностью сайт для частных лиц из РФ.

Что осталось доступно

Учащимся из России было предоставлено 90 дней для завершения уже начатых курсов, на которых они успели зарегистрироваться. Это не относилось к программам вузов, которые убрали с публичных страниц сайта после приостановки работы с организациями из РФ.

Российские пользователи не могут проходить платные курсы и получать сертификаты, так как Coursera перестала принимать платежи от российских организаций и банковских учреждений.