Почему Нетология? Гайд для абитуриента

Популярность дистанционного формата обучения выросла в восемь раз за последние годы. Такие данные называют исследователи российского рынка EdTech. В зависимости от желаемого результата студенты выбирают как долгосрочные проекты, так и экспресс-курсы. Нетология – это образовательная диджитал-платформа, включающая механизм рекомендации учебных программ с участием искусственного интеллекта.

Цифровой ресурс netology.ru дает возможность удаленно пройти полный цикл занятий и получить дополнительную профессиональную переподготовку в сферах:

e-commerce маркетинг;

бизнес MBA;

дизайн;

управление продуктом;

программирование;

аналитика, data science;

развитие soft skills.

Компания регулярно актуализирует и расширяет линейку обучающих продуктов и запускает новые специализированные направления, сосредоточившись на ДПО.

В условиях жесткой конкуренции онлайн-университет неизменно делает ставку на качество продукта и вовлеченность преподавателей в итоговый результат. Здесь ценят репутацию бренда и считают образовательные цели приоритетными над коммерческими.

Путь стартапа

“Нетология-групп” входит в ТОП-10 EdTech бизнеса в России и является резидентом Инновационного центра “Сколково” в кластере информационных технологий. В 2020 году холдинг юридически разделился на компании “Нетология” и “ Фоксфорд ”, которая ориентирована на дошкольников и учеников 1-11 классов.

В начале запуска проекта в 2011 году учеба велась в виде отдельных мастер-классов по интернет-маркетингу. Затем развитие пошло по двум векторам: школьное образование с подготовкой к ЕГЭ и digital-профессии. В дальнейшем число направлений постоянно возрастало.

Первым глобальным решением был полный отказ от оффлайн занятий и переход в онлайн, что позволило масштабировать бизнес. Отдельные лекции и семинары преподавателей объединили в модули и скомпоновали курсы продолжительностью 3-4 месяца. В компании появился постоянный штат сотрудников и первые сторонние инвестиции.

При следующей трансформации внедрили интерактивные методы. В Нетологии появились прогрессивные приемы преподавания:

обратная связь с педагогами;

возможность задать вопросы на сайте;

домашние самостоятельные задания;

помощь координаторов;

консультации собственных выпускников;

совместные групповые проекты.

Обучение на платформе происходит в LMS (Learning Management System), авторской разработке коллектива. Система предоставляет обширный спектр современных инструментов, повышающих качество материалов и обеспечивает комфорт учебного онлайн-процесса.

За период своего существования Нетология разработала более 200 курсов по разным направлениям. На сайте зарегистрировано свыше миллиона пользователей, из которых 10% – действительные студенты платных программ. В подготовке материалов участвуют две тысячи внештатных преподавателей.

Виды программ

Очередным шагом к созданию полнофункционального онлайн-университета стали программы профподготовки, собранные из отдельных курсов. Нетология имеет государственную лицензию на выдачу дипломов профессиональной переподготовки и удостоверений о повышении квалификации.

С 2021 года компания получила право вручать дипломы о получении высшего образования. Учебные планы онлайн-магистратур созданы в партнерстве с ведущими государственными вузами. Таких фундаментальных программ уже восемь.

Нетология выдает подтверждающие документы на всех курсах. От вида пройденной программы зависит тип документа.

ДО: допобразование. Небольшие по длине курсы, которые не предусматривают освоение новой профессии или переквалификацию, а расширяют знания по конкретной тематике. После завершения учащимся выдают сертификат, который подтверждает факт полного прохождения программы, но не гарантирует уровень полученных знаний. ДПО: дополнительное профессиональное образование. Эти курсы обеспечивают повышение уже существующей у человека квалификации с выдачей удостоверения УПК или полную профпереподготовку, сопровождаемую дипломом ДПП. Такие документы имеют индивидуальный номер и серию, а получить их могут только студенты, имеющие соответствующую базу и прошедшие выпускную аттестацию. Длительность программ переподготовки должна быть не менее 250 часов по закону, поскольку предполагают освоение совершенно новой профессии. Магистратура. Это очная магистерская программа, преобразованная в онлайн-формат. Выпускникам выдают диплом соответствующего вуза, идентичный документу студентов классической очной формы и присваивается квалификация магистр. Получение высшего образования Нетология впервые предложила в 2021 году в партнерстве с Высшей школой экономики ВШЭ и Институтом бизнеса и делового администрирования ИБДА при РАНХиГС.

Направления

Платформа предлагает множество материалов по современным профессиям, связанным с онлайн-технологиями. Государственные образовательные учреждения пока не учат большинству из них на необходимом уровне, тогда как Нетология:

преподает актуальные знания в наиболее востребованных сферах;

закрепляет полученные навыки на практических занятиях;

проверяет уровень владения предметом на итоговом экзамене;

подтверждает уровень знаний студентов официальными документами;

способствует стажировке и последующему трудоустройству выпускников.

На интернет-сайте размещено большое количество обучающих материалов, что может затруднить выбор абитуриента, поэтому каталог снабжен удобной навигацией и расширенным фильтром по направлениям, уровням, видам программ. Есть возможность отобрать курсы, которые скоро стартуют или те, что можно пройти бесплатно.

Основные векторы образования от Нетологии:

маркетинг;

бизнес и управление;

дизайн и UX;

программирование;

аналитика.

По этим направлениям предлагается суммарно 164 учебных плана разных специализаций и уровней. Также представлено четыре десятка курсов в сферах:

soft skills;

творчество и хобби;

edMarket;

финансы и инвестиции.

Три уровня предполагают группировку по глубине погружения и предназначению учебного модуля.

НЕО. Сюда отнесено большинство курсов – 171 шт. Это стартовые программы для новичков, планирующих овладеть новой профессией или отдельным навыком с нуля. ПРО. Подборки для имеющих опыт в специальности и стремящихся к развитию в своем сегменте для открытия новых карьерных перспектив. ТОП. Отдельная группа курсов для руководителей и менеджеров верхнего звена, которые хотят лучше разобраться в тонкостях управления коллективом и бизнес-процессами.

Нетология имеет линейку корпоративного обучения . Коллективам предлагают более 100 готовых видеокурсов, которые адаптируют к особенностям конкретного предприятия в кратчайшие сроки. Их можно дополнить интенсивами и воркшопами с целью развития практических навыков сотрудников. Продолжительность – от 1 недели до месяца.

При необходимости специалисты платформы разработают курс любого формата на заказ с учетом целей клиента.

Оплата

Занятия в онлайн-университете не имеют фиксированной цены за период. Стоимость зависит не только от длительности, но и от интенсивности курсов, объема преподаваемого материала, его сложности, привлеченных экспертов.

Ценовая политика соответствует заявленным общим принципам Нетологии: вовлеченность в проблемы студента и максимальная поддержка в части денежных затрат для эффективности учебного процесса:

беспроцентная рассрочка при ежемесячной оплате частями;

пауза на старте до даты внесения первого платежа;

акции с бонусами и скидки на все цифровые продукты;

льготные кредиты от банков-партнеров;

государственная финансовая поддержка;

возможность оформить налоговый вычет.

Нетология вернет оплату за обучение, если студент не захотел или не смог продолжить образование. В течение 1-3 уроков возвращают всю сумму, а если решение принято позднее, то стоимость оставшихся занятий.

Тринадцать программ ДПО по IT и digital профессиям участвуют в

федеральном проекте “Кадры для цифровой экономики” , по которому государство оплачивает от 50 до 100% полной стоимости для определенных категорий населения.

Обзор учебных курсов

Многообразие предложений Нетологии не позволяет подробно описать каждое, рассмотрим некоторые из программ полной переподготовки. В каталоге сайта этот формат называется “профессия”. Преподавание ведут опытные эксперты по отрасли, по окончании выдается диплом ДПО.

В случае возникновения затруднений при выборе можно заказать предварительную персональную консультацию у методистов платформы.

Маркетинг

Именно с этого направления начинала свое развитие Нетология 10 лет назад. Сейчас по нему предлагается три десятка разных курсов и программ, посвященных интернет-коммерции, продвижению в соцсетях SMM, таргетированной и контекстной рекламе, SEO-копирайтингу и PR.

На данный момент по диджитал-маркетингу есть 23 профильных курса длиной 2-4 месяца и 6 программ переподготовки с нуля.

Интернет-маркетолог

Продолжительность: 11 месяцев.

Оплата 4 162 Р/мес., полная стоимость 99 900 рублей.

Этот специалист занимается продвижением компании и её продуктов в сети, формирует план продвижения на основе показателей онлайн рынка, исследует и анализирует данные, строит гипотезы, расширяет эффективные каналы рекламы и находит новые.

Вы научитесь:

исследовать ЦА и анализировать информацию о конкурентах;

отслеживать путь потенциального клиента и настраивать воронку конверсии;

разрабатывать маркетинговую стратегию продвижения и коммуникаций в ключевых секторах и формировать медиаплан;

использовать веб-аналитику, считать KPI и моделировать в unit-экономике;

визуализировать автоматическую отчётность;

получите уровень middle.

В этом же разделе Нетология предлагает курс “Ведущий интернет-маркетолог” , который длится год и включает более углубленные навыки и создание расширенного портфолио с проектами.

Бренд-менеджер

Продолжительность: 7 месяцев.

Оплата 3 112 Р/мес., полная стоимость 74 700 рублей.

Носитель стратегии бренда отвечает за узнаваемость компании и ее положительное восприятие, для чего занимается исследованиями, работает над позиционированием и рекламной стратегией, анализирует метрики и показатели эффективности, коммуницирует с аудиторией.

В программе сделан акцент на практику:

14 практических занятий с проверкой и обратной связью от экспертов;

2 проекта по разработке платформы бренда и стратегии его продвижения;

8 воркшопов на реальных задачах под контролем наставников;

тренировки на учебных брифах;

онлайн-стажировка у партнеров Нетологии в максимально реальных условиях: созвоны с коллегами, скрам-доска и коллективный чат.

Специалист контекстной рекламы

Продолжительность: 8 месяцев.

Оплата 2 700 Р/мес., полная стоимость 64 800 рублей.

Middle-специалист по рекламе помогает бизнесу привлекать новых клиентов. Он владеет обширным набором инструментов и хорошо разбирается в аналитике. Умеет настраивать рекламу как на целевую аудиторию, так и на общую массу потенциальных клиентов, расширяя узнаваемость продукта или бренда. В его круг обязанностей входит развертывание и оптимизация рекламных кампаний, построение web-аналитики и определение точек роста.

Нетология делает акцент на практику и включает в практическую часть учебы 8 задач, идентичных реальным:

расчет рекламного бюджета и рентабельности клика;

сборка семантического ядра;

настройка кампании в Я.Директ – РСЯ, re-таргетинг, геопривязка;

веб-аналитика в Я.Метрике и Google Analytics, построение отчетов, импорт данных;

продвижение в Я.Маркете – создание кабинета и загрузка товаров;

оптимизация рекламы путем анализа площадок, ключевых слов и пользовательских запросов в интернете;

автоматизация РК в области настройки и отчетов;

Во время обучения вы подтвердите квалификацию, сдав сертификационный экзамен yandex.ru и получите привлекательные бонусы.

Промокод в 5 000 Р на первую рекламную кампанию в Я.Директе. Профильный сертификат от Яндекса.

Документ выдается дополнительно к диплому Нетологии.

SEO-специалист

Продолжительность: 10 месяцев.

Оплата 4 166 Р/мес., полная стоимость 99 990 рублей.

Специалист по SEO работает над привлечением на интернет-платформы посетителей путем его вывода на лидирующие позиции в поисковых системах.

На практических кейсах вы научитесь:

оптимизировать сайты для Google и Яндекс;

строить план продвижения;

выводить в топ поиска различные типы онлайн-ресурсов;

готовить наглядную отчетность с использованием визуализации;

подбирать команду и управлять рабочим процессом;

выявлять запросы клиента и презентовать результат, соответствующий его ожиданиям.

Добавите 3 кейса в портфолио по оптимизации, продвижению и линкбилдингу.

Предусмотрены бонусы для студентов Нетологии.

Бесплатный доступ к сервисам и СЕО-инструментам на период учебы. Дополнительный курс по Google Таблицам для использования их в аналитике и работе с данными. Стажировка у партнеров курса для успешных учеников.

PR-менеджер в digital

Продолжительность: 9 месяцев.

Оплата 4 162 Р/мес., полная стоимость 99 900 рублей.

Этот специалист определяет лицо бренда и взаимодействует с аудиторией.

В его зону ответственности входит генерация креативных идей для PR‑кампаний, общение с блогерами, создание контента для прессы и медиа-пространства, коммуникации с общественностью и сглаживание негатива. Грамотный PR-менеджмент обеспечивает присутствие компании на максимальном числе интернет-ресурсов.

В комплексную программу включено изучение всех современных инструментов PR-менеджера, в том числе копирайтинг и работа с текстами. Вы научитесь:

создавать эффективные связи и управлять репутацией бренда;

определять каналы взаимодействия с аудиторией;

разрабатывать PR-стратегию – основные коммуникационные тезисы и креативную идею;

писать тексты для проекта и готовить их для публикации на медиаресурсе.

Все студенты получат в подарок от партнеров Нетологии бесплатный доступ к сайту аналитики соцсетей LiveDune.ru . Для лучших учеников предусмотрена партнерская стажировка в известных коммуникационных digital-агентствах.

Бизнес и управление

Нетология предлагает выбор из 5 профессий для уровня Нео – с нуля. Длительность учебы от 4 до 11 месяцев, полная стоимость от 81 250 Р до 124 800 Р или в рассрочку 3 385 – 5 200 Р/месяц.

Product manager

Целью продакт-менеджмента является создание востребованного продукта.

Обучение проходит все этапы работы с реальным продуктом: от заявки через аналитические исследования и unit-экономику до дизайна внешнего вида, командной работы и запуска.

Project manager

Основная задача проджект-менеджера состоит в реализации идеи в продукт.

В его зоне ответственности сам проект и вся команда: контроль целей и сроков, прогноз стратегических результатов.

Менеджер бизнес‑процессов

Такой специалист анализирует эффективность процессов внутри компании и занимается оптимизацией для увеличения прибыли. Он выявляет проблемы, предлагает варианты решений и контролирует внедренные изменения.

Финансовый аналитик

Профессия пользуется высоким спросом в корпорациях, банковском деле, сфере инвестиций и страховых организациях. Этот специалист анализирует показатели, оценивает расходы и риски, определяет направления инвестиций и незаменим в принятии верных бизнес-решений.

Продакт-маркетолог с нуля до PRO

Продуктовый маркетинг связывает рекламу, продажи, разработку и поддержку.

Это мост между бизнесом и клиентом. Грамотный продакт решает как оформить продукт и сообщить о нем, чтобы принести бизнесу прибыль.

Дизайн

В этой сфере Нетология подготовила самый большой выбор: 19 профессий.

Программы охватывают все специализации и обучают графическому дизайну в таких областях:

интерфейсы UX/UI;

веб-сайты;

моушн в 2D и 3D моделях;

анимация и мультипликация;

игры и разработка на Unity;

ландшафты, интерьеры и среда;

видеомонтаж;

коммерческая иллюстрация.

Дизайнер работает на стыке инженерии и творчества, для этой профессии требуется много разных скиллов. Неудивительно, что некоторые специализации требуют длительного и объемного обучения.

Например, “ Расширенный курс по UX/UI-дизайну ” преподают 22 месяца, а его полная стоимость 164 700 рублей или 6 862 Р/месяц. Столько же времени и денег потребует учеба по программе “ Дизайн среды: от интерьера до города ”. Зато “ Геймдизайнер ” и “ Разработчик игр на Unity ” получат свои дипломы всего за 8 месяцев. Плата за них вдвое меньше и составит 89 700 Р и 79 800 Р соответственно.

Аналитика

По этой востребованной сейчас специальности Нетология создала много полномасштабных программ, ориентированных на практическое применение усвоенной теории. Учтены все векторы приложения знаний, подготовлено 15 курсов ДПО по аналитике в сферах:

маркетинг;

продакт;

игры;

1С;

BI-бизнес;

дата-инжиниринг.

Дольше всего учится Data Scientist с нуля до middle – 20 месяцев. Стоимость обучения 169 800 Р или 7 075 Р/мес. в рассрочку.

Есть еще 2 программы с меньшим погружением, которые являются частью расширенной: DataScientist, рассчитанная на 16 мес. учебы и D.S. старт в профессии – ее можно пройти за 10 месяцев.

Бесплатные уроки

В навигаторе Нетологии нашлось 40 подборок видеолекций, которые можно посмотреть совершенно безвозмездно. Это настоящие мини-курсы из 10-20 занятий, которые по формату можно разделить на обзорные и практические.

В бесплатном разделе представлены все направления образовательных программ Нетологии, поэтому просмотр этих материалов поможет потенциальным студентам онлайн-университета определиться с выбором.