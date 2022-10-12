Почему Нетология? Гайд для абитуриента
Популярность дистанционного формата обучения выросла в восемь раз за последние годы. Такие данные называют исследователи российского рынка EdTech. В зависимости от желаемого результата студенты выбирают как долгосрочные проекты, так и экспресс-курсы. Нетология – это образовательная диджитал-платформа, включающая механизм рекомендации учебных программ с участием искусственного интеллекта.
Цифровой ресурс netology.ru дает возможность удаленно пройти полный цикл занятий и получить дополнительную профессиональную переподготовку в сферах:
- e-commerce маркетинг;
- бизнес MBA;
- дизайн;
- управление продуктом;
- программирование;
- аналитика, data science;
- развитие soft skills.
Компания регулярно актуализирует и расширяет линейку обучающих продуктов и запускает новые специализированные направления, сосредоточившись на ДПО.
В условиях жесткой конкуренции онлайн-университет неизменно делает ставку на качество продукта и вовлеченность преподавателей в итоговый результат. Здесь ценят репутацию бренда и считают образовательные цели приоритетными над коммерческими.
Путь стартапа
“Нетология-групп” входит в ТОП-10 EdTech бизнеса в России и является резидентом Инновационного центра “Сколково” в кластере информационных технологий. В 2020 году холдинг юридически разделился на компании “Нетология” и “Фоксфорд”, которая ориентирована на дошкольников и учеников 1-11 классов.
В начале запуска проекта в 2011 году учеба велась в виде отдельных мастер-классов по интернет-маркетингу. Затем развитие пошло по двум векторам: школьное образование с подготовкой к ЕГЭ и digital-профессии. В дальнейшем число направлений постоянно возрастало.
Первым глобальным решением был полный отказ от оффлайн занятий и переход в онлайн, что позволило масштабировать бизнес. Отдельные лекции и семинары преподавателей объединили в модули и скомпоновали курсы продолжительностью 3-4 месяца. В компании появился постоянный штат сотрудников и первые сторонние инвестиции.
При следующей трансформации внедрили интерактивные методы. В Нетологии появились прогрессивные приемы преподавания:
- обратная связь с педагогами;
- возможность задать вопросы на сайте;
- домашние самостоятельные задания;
- помощь координаторов;
- консультации собственных выпускников;
- совместные групповые проекты.
Обучение на платформе происходит в LMS (Learning Management System), авторской разработке коллектива. Система предоставляет обширный спектр современных инструментов, повышающих качество материалов и обеспечивает комфорт учебного онлайн-процесса.
За период своего существования Нетология разработала более 200 курсов по разным направлениям. На сайте зарегистрировано свыше миллиона пользователей, из которых 10% – действительные студенты платных программ. В подготовке материалов участвуют две тысячи внештатных преподавателей.
Виды программ
Очередным шагом к созданию полнофункционального онлайн-университета стали программы профподготовки, собранные из отдельных курсов. Нетология имеет государственную лицензию на выдачу дипломов профессиональной переподготовки и удостоверений о повышении квалификации.
С 2021 года компания получила право вручать дипломы о получении высшего образования. Учебные планы онлайн-магистратур созданы в партнерстве с ведущими государственными вузами. Таких фундаментальных программ уже восемь.
Нетология выдает подтверждающие документы на всех курсах. От вида пройденной программы зависит тип документа.
- ДО: допобразование. Небольшие по длине курсы, которые не предусматривают освоение новой профессии или переквалификацию, а расширяют знания по конкретной тематике. После завершения учащимся выдают сертификат, который подтверждает факт полного прохождения программы, но не гарантирует уровень полученных знаний.
- ДПО: дополнительное профессиональное образование. Эти курсы обеспечивают повышение уже существующей у человека квалификации с выдачей удостоверения УПК или полную профпереподготовку, сопровождаемую дипломом ДПП. Такие документы имеют индивидуальный номер и серию, а получить их могут только студенты, имеющие соответствующую базу и прошедшие выпускную аттестацию. Длительность программ переподготовки должна быть не менее 250 часов по закону, поскольку предполагают освоение совершенно новой профессии.
- Магистратура. Это очная магистерская программа, преобразованная в онлайн-формат. Выпускникам выдают диплом соответствующего вуза, идентичный документу студентов классической очной формы и присваивается квалификация магистр. Получение высшего образования Нетология впервые предложила в 2021 году в партнерстве с Высшей школой экономики ВШЭ и Институтом бизнеса и делового администрирования ИБДА при РАНХиГС.
Направления
Платформа предлагает множество материалов по современным профессиям, связанным с онлайн-технологиями. Государственные образовательные учреждения пока не учат большинству из них на необходимом уровне, тогда как Нетология:
- преподает актуальные знания в наиболее востребованных сферах;
- закрепляет полученные навыки на практических занятиях;
- проверяет уровень владения предметом на итоговом экзамене;
- подтверждает уровень знаний студентов официальными документами;
- способствует стажировке и последующему трудоустройству выпускников.
На интернет-сайте размещено большое количество обучающих материалов, что может затруднить выбор абитуриента, поэтому каталог снабжен удобной навигацией и расширенным фильтром по направлениям, уровням, видам программ. Есть возможность отобрать курсы, которые скоро стартуют или те, что можно пройти бесплатно.
Основные векторы образования от Нетологии:
- маркетинг;
- бизнес и управление;
- дизайн и UX;
- программирование;
- аналитика.
По этим направлениям предлагается суммарно 164 учебных плана разных специализаций и уровней. Также представлено четыре десятка курсов в сферах:
- soft skills;
- творчество и хобби;
- edMarket;
- финансы и инвестиции.
Три уровня предполагают группировку по глубине погружения и предназначению учебного модуля.
- НЕО. Сюда отнесено большинство курсов – 171 шт. Это стартовые программы для новичков, планирующих овладеть новой профессией или отдельным навыком с нуля.
- ПРО. Подборки для имеющих опыт в специальности и стремящихся к развитию в своем сегменте для открытия новых карьерных перспектив.
- ТОП. Отдельная группа курсов для руководителей и менеджеров верхнего звена, которые хотят лучше разобраться в тонкостях управления коллективом и бизнес-процессами.
Нетология имеет линейку корпоративного обучения. Коллективам предлагают более 100 готовых видеокурсов, которые адаптируют к особенностям конкретного предприятия в кратчайшие сроки. Их можно дополнить интенсивами и воркшопами с целью развития практических навыков сотрудников. Продолжительность – от 1 недели до месяца.
При необходимости специалисты платформы разработают курс любого формата на заказ с учетом целей клиента.
Оплата
Занятия в онлайн-университете не имеют фиксированной цены за период. Стоимость зависит не только от длительности, но и от интенсивности курсов, объема преподаваемого материала, его сложности, привлеченных экспертов.
Ценовая политика соответствует заявленным общим принципам Нетологии: вовлеченность в проблемы студента и максимальная поддержка в части денежных затрат для эффективности учебного процесса:
- беспроцентная рассрочка при ежемесячной оплате частями;
- пауза на старте до даты внесения первого платежа;
- акции с бонусами и скидки на все цифровые продукты;
- льготные кредиты от банков-партнеров;
- государственная финансовая поддержка;
- возможность оформить налоговый вычет.
Нетология вернет оплату за обучение, если студент не захотел или не смог продолжить образование. В течение 1-3 уроков возвращают всю сумму, а если решение принято позднее, то стоимость оставшихся занятий.
Тринадцать программ ДПО по IT и digital профессиям участвуют в
федеральном проекте “Кадры для цифровой экономики”, по которому государство оплачивает от 50 до 100% полной стоимости для определенных категорий населения.
Обзор учебных курсов
Многообразие предложений Нетологии не позволяет подробно описать каждое, рассмотрим некоторые из программ полной переподготовки. В каталоге сайта этот формат называется “профессия”. Преподавание ведут опытные эксперты по отрасли, по окончании выдается диплом ДПО.
В случае возникновения затруднений при выборе можно заказать предварительную персональную консультацию у методистов платформы.
Маркетинг
Именно с этого направления начинала свое развитие Нетология 10 лет назад. Сейчас по нему предлагается три десятка разных курсов и программ, посвященных интернет-коммерции, продвижению в соцсетях SMM, таргетированной и контекстной рекламе, SEO-копирайтингу и PR.
На данный момент по диджитал-маркетингу есть 23 профильных курса длиной 2-4 месяца и 6 программ переподготовки с нуля.
Интернет-маркетолог
Продолжительность: 11 месяцев.
Оплата 4 162 Р/мес., полная стоимость 99 900 рублей.
Этот специалист занимается продвижением компании и её продуктов в сети, формирует план продвижения на основе показателей онлайн рынка, исследует и анализирует данные, строит гипотезы, расширяет эффективные каналы рекламы и находит новые.
Вы научитесь:
- исследовать ЦА и анализировать информацию о конкурентах;
- отслеживать путь потенциального клиента и настраивать воронку конверсии;
- разрабатывать маркетинговую стратегию продвижения и коммуникаций в ключевых секторах и формировать медиаплан;
- использовать веб-аналитику, считать KPI и моделировать в unit-экономике;
- визуализировать автоматическую отчётность;
- получите уровень middle.
В этом же разделе Нетология предлагает курс “Ведущий интернет-маркетолог”, который длится год и включает более углубленные навыки и создание расширенного портфолио с проектами.
Бренд-менеджер
Продолжительность: 7 месяцев.
Оплата 3 112 Р/мес., полная стоимость 74 700 рублей.
Носитель стратегии бренда отвечает за узнаваемость компании и ее положительное восприятие, для чего занимается исследованиями, работает над позиционированием и рекламной стратегией, анализирует метрики и показатели эффективности, коммуницирует с аудиторией.
В программе сделан акцент на практику:
- 14 практических занятий с проверкой и обратной связью от экспертов;
- 2 проекта по разработке платформы бренда и стратегии его продвижения;
- 8 воркшопов на реальных задачах под контролем наставников;
- тренировки на учебных брифах;
- онлайн-стажировка у партнеров Нетологии в максимально реальных условиях: созвоны с коллегами, скрам-доска и коллективный чат.
Специалист контекстной рекламы
Продолжительность: 8 месяцев.
Оплата 2 700 Р/мес., полная стоимость 64 800 рублей.
Middle-специалист по рекламе помогает бизнесу привлекать новых клиентов. Он владеет обширным набором инструментов и хорошо разбирается в аналитике. Умеет настраивать рекламу как на целевую аудиторию, так и на общую массу потенциальных клиентов, расширяя узнаваемость продукта или бренда. В его круг обязанностей входит развертывание и оптимизация рекламных кампаний, построение web-аналитики и определение точек роста.
Нетология делает акцент на практику и включает в практическую часть учебы 8 задач, идентичных реальным:
- расчет рекламного бюджета и рентабельности клика;
- сборка семантического ядра;
- настройка кампании в Я.Директ – РСЯ, re-таргетинг, геопривязка;
- веб-аналитика в Я.Метрике и Google Analytics, построение отчетов, импорт данных;
- продвижение в Я.Маркете – создание кабинета и загрузка товаров;
- оптимизация рекламы путем анализа площадок, ключевых слов и пользовательских запросов в интернете;
- автоматизация РК в области настройки и отчетов;
Во время обучения вы подтвердите квалификацию, сдав сертификационный экзамен yandex.ru и получите привлекательные бонусы.
- Промокод в 5 000 Р на первую рекламную кампанию в Я.Директе.
- Профильный сертификат от Яндекса.
Документ выдается дополнительно к диплому Нетологии.
SEO-специалист
Продолжительность: 10 месяцев.
Оплата 4 166 Р/мес., полная стоимость 99 990 рублей.
Специалист по SEO работает над привлечением на интернет-платформы посетителей путем его вывода на лидирующие позиции в поисковых системах.
На практических кейсах вы научитесь:
- оптимизировать сайты для Google и Яндекс;
- строить план продвижения;
- выводить в топ поиска различные типы онлайн-ресурсов;
- готовить наглядную отчетность с использованием визуализации;
- подбирать команду и управлять рабочим процессом;
- выявлять запросы клиента и презентовать результат, соответствующий его ожиданиям.
Добавите 3 кейса в портфолио по оптимизации, продвижению и линкбилдингу.
Предусмотрены бонусы для студентов Нетологии.
- Бесплатный доступ к сервисам и СЕО-инструментам на период учебы.
- Дополнительный курс по Google Таблицам для использования их в аналитике и работе с данными.
- Стажировка у партнеров курса для успешных учеников.
PR-менеджер в digital
Продолжительность: 9 месяцев.
Оплата 4 162 Р/мес., полная стоимость 99 900 рублей.
Этот специалист определяет лицо бренда и взаимодействует с аудиторией.
В его зону ответственности входит генерация креативных идей для PR‑кампаний, общение с блогерами, создание контента для прессы и медиа-пространства, коммуникации с общественностью и сглаживание негатива. Грамотный PR-менеджмент обеспечивает присутствие компании на максимальном числе интернет-ресурсов.
В комплексную программу включено изучение всех современных инструментов PR-менеджера, в том числе копирайтинг и работа с текстами. Вы научитесь:
- создавать эффективные связи и управлять репутацией бренда;
- определять каналы взаимодействия с аудиторией;
- разрабатывать PR-стратегию – основные коммуникационные тезисы и креативную идею;
- писать тексты для проекта и готовить их для публикации на медиаресурсе.
Все студенты получат в подарок от партнеров Нетологии бесплатный доступ к сайту аналитики соцсетей LiveDune.ru. Для лучших учеников предусмотрена партнерская стажировка в известных коммуникационных digital-агентствах.
Бизнес и управление
Нетология предлагает выбор из 5 профессий для уровня Нео – с нуля. Длительность учебы от 4 до 11 месяцев, полная стоимость от 81 250 Р до 124 800 Р или в рассрочку 3 385 – 5 200 Р/месяц.
Целью продакт-менеджмента является создание востребованного продукта.
Обучение проходит все этапы работы с реальным продуктом: от заявки через аналитические исследования и unit-экономику до дизайна внешнего вида, командной работы и запуска.
Основная задача проджект-менеджера состоит в реализации идеи в продукт.
В его зоне ответственности сам проект и вся команда: контроль целей и сроков, прогноз стратегических результатов.
Такой специалист анализирует эффективность процессов внутри компании и занимается оптимизацией для увеличения прибыли. Он выявляет проблемы, предлагает варианты решений и контролирует внедренные изменения.
Профессия пользуется высоким спросом в корпорациях, банковском деле, сфере инвестиций и страховых организациях. Этот специалист анализирует показатели, оценивает расходы и риски, определяет направления инвестиций и незаменим в принятии верных бизнес-решений.
Продакт-маркетолог с нуля до PRO
Продуктовый маркетинг связывает рекламу, продажи, разработку и поддержку.
Это мост между бизнесом и клиентом. Грамотный продакт решает как оформить продукт и сообщить о нем, чтобы принести бизнесу прибыль.
Дизайн
В этой сфере Нетология подготовила самый большой выбор: 19 профессий.
Программы охватывают все специализации и обучают графическому дизайну в таких областях:
- интерфейсы UX/UI;
- веб-сайты;
- моушн в 2D и 3D моделях;
- анимация и мультипликация;
- игры и разработка на Unity;
- ландшафты, интерьеры и среда;
- видеомонтаж;
- коммерческая иллюстрация.
Дизайнер работает на стыке инженерии и творчества, для этой профессии требуется много разных скиллов. Неудивительно, что некоторые специализации требуют длительного и объемного обучения.
Например, “Расширенный курс по UX/UI-дизайну” преподают 22 месяца, а его полная стоимость 164 700 рублей или 6 862 Р/месяц. Столько же времени и денег потребует учеба по программе “Дизайн среды: от интерьера до города”. Зато “Геймдизайнер” и “Разработчик игр на Unity” получат свои дипломы всего за 8 месяцев. Плата за них вдвое меньше и составит 89 700 Р и 79 800 Р соответственно.
Аналитика
По этой востребованной сейчас специальности Нетология создала много полномасштабных программ, ориентированных на практическое применение усвоенной теории. Учтены все векторы приложения знаний, подготовлено 15 курсов ДПО по аналитике в сферах:
- маркетинг;
- продакт;
- игры;
- 1С;
- BI-бизнес;
- дата-инжиниринг.
Дольше всего учится Data Scientist с нуля до middle – 20 месяцев. Стоимость обучения 169 800 Р или 7 075 Р/мес. в рассрочку.
Есть еще 2 программы с меньшим погружением, которые являются частью расширенной: DataScientist, рассчитанная на 16 мес. учебы и D.S. старт в профессии – ее можно пройти за 10 месяцев.
Бесплатные уроки
В навигаторе Нетологии нашлось 40 подборок видеолекций, которые можно посмотреть совершенно безвозмездно. Это настоящие мини-курсы из 10-20 занятий, которые по формату можно разделить на обзорные и практические.
- Первая игра на Unity за три дня
- Старт в таргетинге
- Python для начинающих
- Основы верстки сайта
- Профессии в дизайне
В бесплатном разделе представлены все направления образовательных программ Нетологии, поэтому просмотр этих материалов поможет потенциальным студентам онлайн-университета определиться с выбором.
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