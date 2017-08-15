Матчи чемпионата России по хоккею с мячом будут транслировать на телеканале «Спас»

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) и первый общественный православный телеканал «Спас» договорились о сотрудничестве.

Планируется, что в сезоне-2017/18 в эфире телеканала появятся матчи чемпионата России, а также будет создана тематическая передача, посвященная русскому хоккею.

В России телеканал «Спас» начал свое вещание 28 июля 2005 года. Две трети эфирного времени канала отведено общественному вещанию (документалистика, просветительские и образовательные программы), одна треть — православной тематике. Вещание канала осуществляется через операторов спутникового и кабельного вещания России.