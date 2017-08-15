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    Матчи чемпионата России по хоккею с мячом будут транслировать на телеканале «Спас»

    Теги телевидение чемпионат России ФХМР

    Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) и первый общественный православный телеканал «Спас» договорились о сотрудничестве.

    Планируется, что в сезоне-2017/18 в эфире телеканала появятся матчи чемпионата России, а также будет создана тематическая передача, посвященная русскому хоккею.

    В России телеканал «Спас» начал свое вещание 28 июля 2005 года. Две трети эфирного времени канала отведено общественному вещанию (документалистика, просветительские и образовательные программы), одна треть — православной тематике. Вещание канала осуществляется через операторов спутникового и кабельного вещания России.

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