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    Сергей Ломанов-старший: «Валуев пришел в хоккей из ниоткуда и учит меня жить. Ты кто такой?»

    Теги Николай Валуев Сергей Ломанов чемпионат России Енисей Сергей Ломанов-старший переходы ФХМР Венерсборг Алан Джусоев

    Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов раскритиковал члена исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николая Валуева.

    «Я ничего не имею против этих людей, но наблюдательный совет принимает суперсложные решения по хоккею с мячом. Они выдающиеся люди, наверное, – космонавты, ученые, вице-губернаторы.

    Но они в хоккее ничего не понимают. Тот же боксер Валуев – ему надо в наблюдательный совет бокса идти работать.

    Но зачем идти в хоккей с мячом и потом учить меня жить? Я этого не понимаю. Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного.

    А тут человек пришел из ниоткуда, начинает управлять, говорить кто я, что я... Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут», – сказал Ломанов.

    Также Ломанов подтвердил, что его сын Сергей Ломанов-младший и Алан Джусоев вернутся в красноярский клуб.

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