Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов раскритиковал члена исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Николая Валуева.

«Я ничего не имею против этих людей, но наблюдательный совет принимает суперсложные решения по хоккею с мячом. Они выдающиеся люди, наверное, – космонавты, ученые, вице-губернаторы.

Но они в хоккее ничего не понимают. Тот же боксер Валуев – ему надо в наблюдательный совет бокса идти работать.

Но зачем идти в хоккей с мячом и потом учить меня жить? Я этого не понимаю. Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного.

А тут человек пришел из ниоткуда, начинает управлять, говорить кто я, что я... Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут», – сказал Ломанов.

Также Ломанов подтвердил, что его сын Сергей Ломанов-младший и Алан Джусоев вернутся в красноярский клуб.