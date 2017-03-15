Федерация хоккея с мячом подала в суд на блогера за публикацию об «авторитарном управлении и затыкании рта»
Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) подала исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Ответчиком выступает блогер Владимир Демкин, автор сайта Bandyvesti.ru.
По мнению заявителя, ответчик опубликовал на сайтах ряд материалов, которые содержат сведения порочащего характера в отношении ФХМР и его руководителя Бориса Скрынника, которые не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации.
В заявлении приводятся цитаты из материалов, где говорится «об авторитарном управлении в ФХМР и затыкании рта недовольным, о телефонных голосованиях, где решалась судьба спортсменов и тренеров, о судействе, об элементарном хамстве…»
Заявитель просит признать информацию, распространенную Демкиным, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФХМР, а также просит суд обязать Демкина удалить эту информацию.
Заседание суда должно было состояться 14 марта, но ответчик попросил перенести, так как слишком поздно узнал о том, что такое обращение вообще есть.
«Учитывая, что истец тщательно подготовился, я запросил ходатайство о переносе, чтобы иметь время на подготовку. Если бы не случайность, вполне могло случиться, что я бы мог узнать о суде уже после вердикта.
В своих материалах я ничего не придумывал. Есть факты. Есть открытые источники. Я только собирал все вместе. Иногда, чтобы было не так сухо, разбавлял эмоциями.
Если ФХМР пытается подать в суд на блогера, у которого даже в пиковые дни количество читателей едва достигает две тысячи, это само по себе говорит об их масштабе и об их успехах в развитии хоккея с мячом», – сообщил Демкин.
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