Федерация хоккея с мячом подала в суд на блогера за публикацию об «авторитарном управлении и затыкании рта»

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) подала исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Ответчиком выступает блогер Владимир Демкин, автор сайта Bandyvesti.ru.

По мнению заявителя, ответчик опубликовал на сайтах ряд материалов, которые содержат сведения порочащего характера в отношении ФХМР и его руководителя Бориса Скрынника, которые не соответствуют действительности и наносят вред деловой репутации.

В заявлении приводятся цитаты из материалов, где говорится «об авторитарном управлении в ФХМР и затыкании рта недовольным, о телефонных голосованиях, где решалась судьба спортсменов и тренеров, о судействе, об элементарном хамстве…»

Заявитель просит признать информацию, распространенную Демкиным, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФХМР, а также просит суд обязать Демкина удалить эту информацию.

Заседание суда должно было состояться 14 марта, но ответчик попросил перенести, так как слишком поздно узнал о том, что такое обращение вообще есть.

«Учитывая, что истец тщательно подготовился, я запросил ходатайство о переносе, чтобы иметь время на подготовку. Если бы не случайность, вполне могло случиться, что я бы мог узнать о суде уже после вердикта.

В своих материалах я ничего не придумывал. Есть факты. Есть открытые источники. Я только собирал все вместе. Иногда, чтобы было не так сухо, разбавлял эмоциями.

Если ФХМР пытается подать в суд на блогера, у которого даже в пиковые дни количество читателей едва достигает две тысячи, это само по себе говорит об их масштабе и об их успехах в развитии хоккея с мячом», – сообщил Демкин.