Индия будет претендовать на проведение летней Олимпиады-2032

Президент Национального олимпийского комитета Индии Нариндер Батра сообщил о том, что Индия намерена претендовать на право проведения ряда крупных спортивных соревнований.

«Мы собираемся претендовать на проведение трех крупных мероприятий, независимо от того, поручит ли олимпийский комитет (МОК) нам право на их организацию. Мы подадим заявки на проведение юношеских Олимпийских игр 2026 года, Азиатских игр 2030 года и летних Олимпийских игр 2032 года», – заявил Батра.

«Я просто хочу сказать, что Индия обладает большим потенциалом, и в один прекрасный день она проведет . Но на данный момент процедура утверждения страны-хозяйки юношеских Игр 2026 года и Олимпийских игр 2032 года еще не открыта, поэтому говорить сейчас что-либо неуместно», – прокомментировал притязания Индии президент МОК Томас Бах.