IAAF может запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может запретить российским атлетам участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

«Если прогресса не будет, то в июле может быть заседание совета IAAF, на котором может быть принято решение о запрете для россиян участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Кроме того, на ближайшем конгрессе может быть поднят вопрос об исключении из членов IAAF», – заявил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) .

«Для нас главное не число участвующих спортсменов или количество национальных федераций, для нас главное, чтобы атлеты представляли надежную систему, которой все доверяют, это и есть наша философия.

Никто не заинтересован в этой ситуации, когда мы сидим тут и рассуждаем о возможных последствиях. У нас есть критерии, которые были утверждены и новым руководством ВФЛА, поэтому нам надо получить подтверждение, что ее спортсмены представляют систему, которая вызывает доверие», – отметил глава IAAF Себастьян Коу.

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате чего ВФЛА была отстранена.

На данный момент российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.