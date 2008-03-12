IAAF может запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может запретить российским атлетам участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.
«Если прогресса не будет, то в июле может быть заседание совета IAAF, на котором может быть принято решение о запрете для россиян участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Кроме того, на ближайшем конгрессе может быть поднят вопрос об исключении ВФЛА из членов IAAF», – заявил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен.
«Для нас главное не число участвующих спортсменов или количество национальных федераций, для нас главное, чтобы атлеты представляли надежную систему, которой все доверяют, это и есть наша философия.
Никто не заинтересован в этой ситуации, когда мы сидим тут и рассуждаем о возможных последствиях. У нас есть критерии, которые были утверждены и новым руководством ВФЛА, поэтому нам надо получить подтверждение, что ее спортсмены представляют систему, которая вызывает доверие», – отметил глава IAAF Себастьян Коу.
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате чего ВФЛА была отстранена.
На данный момент российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.