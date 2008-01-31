Fancy Bears: Бах заявил, что Канада не отличается от России в плане сокрытия допинга

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала информацию о сокрытии допинга в канадской легкой атлетике.

Статья под названием «Спорт в Канаде: секс, наркотики и национальные интересы» позднее была заблокирована, как и весь официальный сайт хакеров.

Fancy Bears получили доступ к документам Национального олимпийского комитета Канады, сообщает «Спорт-Экспресс».

Согласно обнародованной информации, перед Рио-2016 канадский прыгун с шестом Шоун Барбер сдал положительный допинг-тест на кокаин. Однако НОК не отстранил спортсмена от выступлений и позволил ему принять участие в Олимпиаде.

Позднее Барбер заявил, что кокаин попал в его организм из-за связи с проституткой, которая употребляла наркотики. НОК Канады счел эти объяснения убедительными и не стал наказывать прыгуна, попытавшись скрыть факт положительного допинг-теста.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя эту ситуацию, заявил, что «Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга». По его мнению, НОК действовал исходя из национальных интересов и дело Барбера – вмешательство государства в антидопинговые дела.

Барбер является чемпионом мира 2015 года. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро канадец занял 10-е место.