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    Серебряный призер ОИ-1988 Колин Джексон признался, что он гей

    Теги бег Колин Джексон сборная Великобритании ЛГБТ

    50-летний британец Колин Джексон, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года на дистанции 110 метров с барьерами, заявил о своей гомосексуальности.

    В интервью для шведского документального фильма Rainbow Heroes Джексон сообщил, что не заявлял о своей ориентации раньше, чтобы избежать излишнего внимания со стороны медиа.

    Джексон трижды становился чемпионом мира в барьерном беге. Он является бывшим рекордсменом мира на дистанции 110 метров и действующим рекордсменом мира на дистанции 60 метров с барьерами.

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