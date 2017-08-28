Серебряный призер ОИ-1988 Колин Джексон признался, что он гей

50-летний британец Колин Джексон, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года на дистанции 110 метров с барьерами, заявил о своей гомосексуальности.

В интервью для шведского документального фильма Rainbow Heroes Джексон сообщил, что не заявлял о своей ориентации раньше, чтобы избежать излишнего внимания со стороны медиа.

Джексон трижды становился чемпионом мира в барьерном беге. Он является бывшим рекордсменом мира на дистанции 110 метров и действующим рекордсменом мира на дистанции 60 метров с барьерами.