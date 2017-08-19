Паралимпийские комитеты 14 стран поддержали Россию письмом

Паралимпийские комитеты 14 стран направили письмо в Международный паралимпийский комитет (МПК) в поддержку Паралимпийского комитета России (ПКР).

Напомним, что российские паралимпийцы отстранены от международных соревнований на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в России.

«Мы воодушевлены работой российского комитета по созданию открытой среды с нулевой терпимостью к допингу и защиты чистоты спорта; систематизированных технологий; повышения знаний в сфере антидопингового обеспечения не только спортсменов сборных команд России, но и всех, кто обеспечивает подготовку этих спортсменов; информационной базы по предотвращению допинга в российском паралимпийском спорте.

Работа, проводимая ПКР, заслуживает высокой оценки и является эталонной для многих других национальных паралимпийских комитетов. Выражаем надежду на то, что наше коллективное мнение будет учтено при обсуждении вопроса о восстановлении членства ПКР в МПК», – говорится в письме.