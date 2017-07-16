The Guardian опубликовала подробности документального фильма «Икар», который выйдет на экраны 4 августа.

Фильм посвящен расследованию допинговых дел в российском спорте.

По сообщению журналистов, которым удалось побывать на предпросмотре, Григорий Родченков, экс-директор Антидопингового центра и информатор WADA, рассказал, что в преддверии Игр-2012 посещал антидопинговую лабораторию в Лондоне по приглашению организаторов.

Там он познакомился с новыми методиками обнаружения допинга. Эти сведения помогли ему скрыть факты применения запрещенных препаратов российскими спортсменами на Играх в Лондоне и Сочи.



Родченков признал, что без этих знаний российская допинговая система рухнула бы задолго до того, как он покинул страну два года назад.



«Только представьте, насколько важной была информация из лондонской лаборатории для сборной России, – говорит Родченков в фильме «Икар». – Без этого вся российская допинговая система рухнула бы».

Родченков вновь предположил, что Никита Камаев, экс-исполнительный директор РУСАДА, был устранен российскими спецслужбами, потому что собирался написать книгу о деятельности РУСАДА.



«Он мой друг со школы и никогда не жаловался на сердце или какие-либо проблемы со здоровьем, – говорит Родченков в фильме. – У него была молодая жена. Они мечтали о детях – я разговаривал с ним накануне. Опасно писать книгу в России».