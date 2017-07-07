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    Рамиль Гулиев стал вторым в истории белокожим спринтером, который выбежал из 10 секунд на 100-метровке

    Теги бег рекорды сборная Франции Рамиль Гулиев Кристоф Лемэтр сборная Турции

    Турецкий бегун азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев стал вторым в истории белокожим спринтером, кому удалось выбежать из 10 секунд на 100-метровке.

    Гулиев победил на соревнованиях Athletics Turkcell Super League в Турции с результатом 9,97.

    Первым в истории белокожим спринтером, который смог преодолеть планку в 10 секунд, стал француз Кристоф Лемэтр. Спортсмен в 2010 году пробежал за 9,98. Личный рекорд Лемэтра, установленный в 2011 году – 9,92.

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